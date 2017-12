Fazer mudança na aparência melhora a auto estima, diz estudo

O verão é a época que a maioria das pessoas aproveita mais, como a estação começa no final de um ano e termina no outro, muitos estão de férias esperando a vinda do próximo ano e logo fazem promessas de novos recomeços para o ano que substituirá o atual. As mudanças motivam as pessoas nas próximas etapas que virão ao longo do ano. Dessa forma, as mudanças ajudam no progresso mental e físico da pessoa. Alguns podem dizer que fazer uma mudança física é apenas um simples complemento. No entanto, fazer uma mudança na aparência pode ajudar e muito o desempenho da pessoa no dia a dia.



Um estudo feito pelo Instituto Ipsos mostra como as pessoas reagem de acordo com a própria aparência. Homens e mulheres entre 25 e 55 anos afirmam que o formato, a cor e até mesmo a textura do cabelo afeta seu dia a dia. Os casos em que os entrevistados sofriam de calvície relataram que a forma como os outros os olhavam ao reparar a calvície, não se sentiam confiantes ou confortáveis para continuar a conversa ou fechar negócio. Mulheres que não estavam se sentindo bem com seu cabelo, seja por falta de corte ou definição, diziam não ter disposição no dia para fazer uma boa tarefa no trabalho. A pesquisa chegou à conclusão de que a auto estima afeta grande parte do rendimento da pessoa em seu trabalho.



A mudança na aparência não precisa ser grande, em alguns casos apenas mudar a cor, retocar as partes brancas ou desbotadas pode aumentar grande parte da autoestima da pessoa. Se a pessoa tiver problemas com o crescimento do cabelo, seja por falta de hormônios ou vitaminas, pode mudar o visual ao colocar um mega hair. Essa técnica, que usa na maioria das vezes fios de cabelo naturais, aumenta o comprimento do cabelo. A aplicação é feita na raiz do cabelo, para que se junte aos fios naturais e aparentem ser da própria pessoa. Quando é aplicado por um profissional, o mega hair não aparece na raiz, dessa forma a pessoa pode ter fios longos o momento que quiser, sem ter que esperar os naturais crescerem.



De acordo com "O Rei dos Cabelos" , equipe profissional especializada em mega hair , quando um cliente muda a cor do cabelo ou aplica o mega hair, a feição e a postura mudam na mesma hora em que elas se veem no espelho com o cabelo diferente. "A mudança pode ajudar a pessoa a melhorar seu relacionamento consigo mesma e com os outros ao seu redor.", explica.



Como a maioria gosta de fazer promessas e mudanças para o próximo ano, fazer uma mudança na aparência, mesmo que seja pouco, pode ajudar a pessoa a ter um ano mais produtivo e positivo. Aposte no mega hair!





