Quero mudar meu visual - Não corte seu cabelo antes de consultar um Cabeleireiro Visagista, certamente ele vai mudar seu conceito de imagem pessoal

Uma mudança no seu visual pessoal poderia ser comparada com uma reforma em uma edificação. Ei, espera aí! Gente não é prédio! Sim, é verdade, mas assim como as edificações, as pessoas têm uma imagem externa que "projeta" por meio de suas formas, cores e estilo, qual é a sua finalidade específica. Museus, escolas e quartéis têm suas formas evidentes, pois foram projetados com finalidades específicas.



Os projetos de mudança pessoal também carregam essa característica, pois um pequeno detalhe pode comprometer completamente a imagem e a eficiência emocional do indivíduo que se submete a uma mudança em sua imagem pessoal. Assim como alguns imóveis não comportam mudanças estruturais muito radicais, assim também são as pessoas; algumas têm "estrutura" para comportar uma mudança de imagem que projete externamente exatamente o contrário do que aquela pessoa é internamente. Outras pessoas sofreriam de um dilema emocional com essa dualidade que certamente as faria mais infelizes e totalmente desconfortáveis.



Assim como um projeto de engenharia ou arquitetura, uma mudança de imagem deve ser planejada detalhadamente. Em fases e com acompanhamento profissional, para que não haja acidentes no percurso, e a ideia de algo agradável se torne um verdadeiro pesadelo. Não isso não é exagero: veja os casos de mulheres e homens que fizeram procedimentos estéticos definitivos com pessoas incapacitadas e que carregam em seus rostos e corpos (sobrancelhas, pálpebras, lábios, seios, cabelos, dentes, etc.) a marca da ineficiência e da falta de planejamento no momento de investir em uma mudança que vise o embelezamento (seguindo os critérios e o entendimento do indivíduo que será objeto da mudança, e não do profissional que realizará a mudança) e a melhoria estética.



Na atualidade, vivemos um momento em que certos padrões de beleza e estética estão finalmente caindo por terra, possibilitando desta forma que as pessoas sejam mais "honestas" consigo mesmas e possam se embelezar segundo seus critérios pessoais, e não mais por aqueles que seriam ou não "aceitos" pela maioria das pessoas que nos circulam. Com essa liberdade de estilos e projeção de imagem pessoal, alguns exageros são certamente cometidos, mas de forma proposital (ou não) e com propósito definido (ou não) pelo indivíduo que deseja comunicar por intermédio de sua imagem pessoal, o seu posicionamento, sua atitude, sua ideologia, seu modo de ser, seja ele pertencente a um grupo ou que deseje evidenciar sua individualidade com um estilo próprio e personalidade.



Um projeto de mudança tem que ter objetivo e contemplar de forma realista seus anseios e prioridades. Tem que levar em conta a sua rotina e priorizar a praticidade e a harmonia com seus hábitos estilo de vida. Precisa levar em conta a sua profissão e o seu local de trabalho. Deverá levar em consideração o impacto que irá causar em seus relacionamentos interpessoais. E certamente deverá levar em conta, de maneira despretensiosa a sua idade e poder aquisitivo para manter a imagem desejada, pois muitas vezes será necessário um investimento para que seu projeto tenha um "acabamento" de primeira, assim como nas reformas e novas construções, onde o custo mais elevado, geralmente é no acabamento final. Despesas geradas com a sua imagem pessoal não podem ser consideradas gasto; e sim investimento! A utilização de produtos de qualidade duvidosa e de procedência suspeita podem gerar grandes prejuízos imediatos e futuros! Portanto, no momento de tratar de sua beleza, a busca por um profissional habilitado e capacitado para esse fim, é sumamente importante!



Existem diversos serviços de embelezamento oferecidos no mercado, praticados das mais variadas formas e utilizando métodos e substâncias químicas prejudiciais e sem amparo acadêmico e científico. Alguns projetos contemplam vários aspectos de mudança da imagem pessoal, porém um item importantíssimo que geralmente não é contemplado na maioria dos projetos de beleza realizados por profissionais carentes de formação acadêmica e principalmente por leigos é o aspecto psicossocial das mudanças estéticas e seu peso na estrutura emocional do indivíduo, que muitas vezes deseja a mudança, mas não tem estrutura para suportar a mudança que deseja fazer.



Apesar da abertura e liberação conceitual externalizada pela sociedade contemporânea, a insegurança com a reação das pessoas, a possibilidade de rejeição, a falta de apoio por parte do círculo íntimo ao qual a pessoa que ambiciona mudanças em sua imagem pessoal sofre (ou poderá sofrer), ainda são um grande um grande empecilho na concretização de projetos de upgrade e estilização individualizada da imagem pessoal, pois o preconceito velado e a intolerância implícita (e muitas vezes explícita) do meio social ao qual o indivíduo pertence, desmotiva e constrange os anseios de muitos.



Para aquelas pessoas que já se encontram decididas a investir conscientemente em sua imagem pessoal, seja por qualquer motivo, pessoal ou profissional mas que porém, ainda possui dúvidas quanto às mudanças que lhe são aplicáveis, existe a presença no mercado atual, do Consultor Visagista com formação superior, que tem seu campo de atuação direcionado especificamente para esse aspecto da necessidade de uma projeção de imagem social, que seja aplicável nos diversos aspectos da vida pessoal do cliente, profissional este, que elabora um projeto ratificado por uma equipe multidisciplinar igualmente habilitada e capacitada, possibilitando a realização dos anseios pessoais do cliente, de uma maneira completa e segura, com níveis de satisfação que geralmente superam as expectativas mais otimistas!



Para se ter uma ideia da complexidade e seriedade de um Dossiê Visagista realizado dentro de padrões acadêmicos, podemos citar a quantidade de projetos que serão contemplados de acordo com as necessidades e anseios do cliente, entre os quais: Análise Cromática, Personal Organizer, Personal Shopper, Consultoria de Imagem, Auto Maquiagem, Nutricionista, Clínico Geral, Psicólogo, Esteticista, Personal Trainer, Fisioterapeuta, Cirurgião Plástico, Naturólogo, Podólogo, Dentista, Colorimetrista, Manicure, Pedicure, Massagista, além de protocolos e indicações para: ótica, moda, lingerie, acessórios, etc.



