Dia da Mulher: veja dicas para acertar na escolha do presente

Quando o assunto é cabelo, existem diferentes tipos e estilos. A fascinada por cachos, a apaixonada por liso, a melhor amiga do cabelereiro e a que cuida das madeixas em casa. Cada mulher com sua personalidade e preferências.



No dia 8 de março, data em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mostrar que você conhece as escolhas da mulher da sua vida, seja ela sua mãe, avó, amiga ou namorada, também simboliza um gesto de carinho e atenção. Contudo, acertar no mimo ideal nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, a Mondial, líder em eletroportáteis, selecionou alguns produtos da linha de cuidados pessoais que farão a cabeça de todas as mulheres.



Para aquelas que adoram cabelo ondulado, a indicação é o Modelador de Cachos Spiral Duo. Diferentemente dos modelos tradicionais, ele proporciona mais de uma opção de cachos, podendo escolher entre ondas abertas e com aspecto natural ou fechadas e mais definidas.



Praticidade a rapidez são prioridades para a sua presenteada? Então a sugestão é a Escova Alisadora, que alisa em poucos minutos, deixando um aspecto de liso natural no cabelo.



A multifuncional Escova Rotativa já se tornou a queridinha das mulheres modernas e versáteis, pois ela seca, modula e elimina o frizz dos cabelos.



Aliada das apaixonadas pelo liso escorrido, a Prancha Alisadora Tourmaline Íon Plus alisa cabelos úmidos ou secos, dando brilho e macies, sem prejudicar a saúde dos fios.



Confira as sugestões da Mondial para surpreender no presente:



Cuidados Pessoais



Modelador de Cachos Spiral Duo EM-09

Preço sugerido: R$ 109,90

•Revestimento cerâmico

•Direcionador de mechas em formato espiral

•Tubo modelador com duas opções de diâmetro (19mm ou 32mm)

•Cabo giratório

•Bivolt automático

•Presilha para prender a ponta da mecha



Escova Alisadora Magic Brush EA-01

Preço sugerido: R$ 209,90

•Base de cerâmica com Tourmaline

•Controle de Temperatura: 80°C à 230°C

•Emissão de íons que eliminam o frizz e a estática

•Cabo giratório 360°



Escova Rotativa Ceramic Ion 1200W ER-05

Preço sugerido: R$ 219,00

•Revestimento cerâmico

•Acessórios: pente alisador com dentes revestidos de cerâmica, difusor de ar, escova modeladora de cachos, bocal direcionador e capa protetora

•Cabo giratório 360°

•Usina geradora de íons

•2 ajustes de temperatura

•Ar frio

•Duplo sentido de rotação



Prancha Alisadora Tourmaline Ion Plus P-11

Preço sugerido: R$ 59,90

•Resistência em cerâmica

•Tourmaline Ion Tecnology

•Bivolt Automático



Sobre a Mondial: Instalada no Brasil há 17 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.000 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.



Mais informações: http://www.mondialine.com.br/



SAC: 0800 55 03 93

