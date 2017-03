Mulheres Campineiras terão “Momento Mulher” no Shopping Prado Boulevard

Respeito sempre e palestras de cuidados pessoais e profissionais no dia Internacional da Mulher, são os presentes do Shopping Prado Boulevard e lojistas para todas as mulheres de Campinas. No dia Internacional da Mulher, o Shopping Prado Boulevard terá a ação "Momento Mulher", serão duas sessões de um workshop ministrado pelos lojistas sobre como cuidar das sobrancelhas, cabelo, unhas e saúde, além da degustação de diversos produtos disponibilizados pelas lojas do Prado.



Cuidados com as sobrancelhas, procedimentos e tipos de micropigmentação, saúde da mulher, exercícios e prioridades na vida de uma mulher guerreira, penteado para o dia a dia, a importância da hidratação para os cabelos e estética corporal serão alguns dos assuntos abordados durante as sessões.



Além das palestras de beleza, o Shopping Prado Boulevard, consciente que a mulher busca cada vez mais o aprimoramento profissional, e que além de bela é pura inteligência, dará de presente para as mulheres campineiras, um workshop com o terapeuta e coach de alta performance, Fabio Jarret, que explanará sobre as qualidades das mulheres vencedoras, momento no qual mostrará algumas maneiras de escalar o caminho do sucesso profissional e pessoal.



As palestras são gratuitas e serão realizadas no Shopping Prado Boulevard, em uma sala próxima a administração do Shopping, na quarta-feira (8), às 11h e às 19h.



SERVIÇO

Momento Mulher – Dia Internacional da Mulher

Quando: 8 de Março

Horários: às 11h e às 19h

Onde: Shopping Prado Boulevard – Campinas

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 - Vila Marieta, Campinas - SP



Website: http://pradoboulevard.com.br/