No dia das mulheres, marca de cosméticos propõe: seja bela como quiser!

O espaço conquistado pela mulher diante da sociedade atual tem crescido de maneira avassaladora. O empoderamento feminino tem levado mulheres a reconhecerem suas capacidades e desafiarem a si mesmas.



De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu 17% em 20 anos. Números significativos levando em consideração que em 1995, os postos de trabalho destinados às mulheres correspondiam a 37,4%, enquanto em 2015 esse número subiu para 43,7%.



Uma pesquisa divulgada em 2015 pela Síntese de Indicadores Sociais (SIS), também produzida pelo IBGE, revela que, em 2014, 15,1% das casas brasileiras onde moravam casais e, pelo menos, um filho, tinham a mulher como chefe de família. Dez anos antes, em 2004, esse número correspondia a apenas 3,6%.



Para as mulheres, desde 2014 o ritmo de trabalho fora de casa corresponde em média a 35 horas e meia por semana. E para àquelas que possuem família, soma-se ainda 22 horas e 12 minutos de jornada de trabalho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso se deve ao fato de que além de trabalhar em empregos registrados, a mulher ainda cuida da casa, dos filhos, do parceiro, do cachorro, etc.



