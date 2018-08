Mulheres prometem quebrar rótulos em desfile na Expo Noivas

O clima deverá esquentar na próxima sexta feira, 03 de agosto, no Hotel De Ville, em Salvador. É que mulheres de diferentes idades, biótipos e estilos prometem manifestar expressivo repúdio a todas as formas de repressão ao livre comportamento feminino, deflagradas em todas as partes do mundo ao longo dos anos.



As mulheres atuantes em questão serão ninguém menos que belíssimas modelos trajando glamurosos vestidos em rendas e pedrarias, e que irão quebrar rótulos ligados às atitudes opressoras da sociedade mundial, e que são diariamente arbitradas contra a liberdade feminina.



Sob gestos e expressões performáticas, a apresentação mostrará como é possível para toda e qualquer mulher manter a sua própria autenticidade e singularidade, esteja ela em ambientes simples do cotidiano ou naqueles em que a temática é o glamour das grandes celebrações. Esta é uma iniciativa da loja Villa Paris, que garante a liberdade de movimento e conforto especial em todos os seus vestidos, independente dos seus bordados, recortes e ornamentos em geral.



O desfile irá acontecer na 12ª edição da Expo Noivas Bahia, no dia 03 de agosto, Hotel De Ville, e terá como mote de apresentação tema "Quebrando Rótulos". Na ocasião serão apresentadas pedrarias, cortes, armações e cores dentro das tendências internacionais, e que serão a tônica principal dessas apresentações.



A Villa Paris



Genuinamente baiana com inspiração francesa, a Villa Paris já conquistou o mercado da venda e aluguel de vestidos e acessórios de festa alto padrão pela versatilidade do seu acervo de peças, que incluem renda francesa, pedrarias e cortes dentro das tendências internacionais do segmento. A marca importa e renova periodicamente o seu mostruário, além de possuir uma equipe própria para ajustes e personalização, investindo, inclusive, em vestidos para o segmento Plus Size. A loja também disponibiliza a locação de acessórios como bolsas e carteiras, no mesmo padrão de qualidade do vestuário, para locação.



Serviço:



Villa Paris Maison na "Expo Noivas 2018"

Período: 3, 4 e 5 de agosto de 2018

Local: Hotel De Ville

Horário: Sexta, sábado e domingo, das 14h às 22h

Desfile Vila Paris: Sexta, 03 de agosto, às 18h30

Informações: @villaparisfesta