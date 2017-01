Multifuncional, a Lavanda é um presente da natureza muito utilizada pelos terapeutas

Uma boa dica para diminuir o estresse e ficar mais sereno no dia a dia é ó óleo essencial de lavanda, capaz de equilibrar emoções e suavizar a vida. Seu cheirinho faz a gente lembrar os momentos felizes, de aconchego, de casa limpa, lençóis branquinhos e de coisas gostosas.



A lavanda é nativa da região do Mediterrâneo e a palavra vem do latim "lavare" (lava, limpa e desintoxica). Historicamente é utilizada na indústria de perfumaria e medicamentos. Suas flores liláses e suas folhas são cobertas com um revestimento prata que é de encher os olhos!



A Terapeuta de Medicina Chinesa, Sol Medeiros, explica que a planta cultivada dentro de casa, garante bons remédios caseiros, aroma inconfundível e ainda acalma o ambiente. "As flores secas podem ser embaladas em pequenos saquinhos de tecido de algodão e colocadas entre as roupas no armário, proporcionando uma fragrância fresca e agradável, além de impedir a presença de insetos e parasitas", afirma.



Para Sol Medeiros, o óleo essencial de lavanda é o mais versátil que existe. Não tem contraindicação e pode ser usado por qualquer um (crianças, idosos, gestantes, diabéticos, animais e etc). Atua como analgésico, antidepressivo, hipotensor, antisséptico, descongestionante, calmante, entre outros.



Os benefícios da lavanda são:



Combate a insônia, tensão muscular, ferimentos, cortes e queimaduras leves, palpitações, queda de cabelo, alívio da TPM e cólicas menstruais, aumenta a autoestima e acalma a mente e o espírito.



Usado para massagear as têmporas, alivia dores de cabeça. Algumas gotas do óleo essencial de lavanda no banho do bebê, ajuda a acalmar e a ter um sono tranquilo.



Estudos mostram que o óleo de lavanda pode melhorar as dores pós-cirúrgicas, um case interessante são as pacientes que foram submetidas à cirurgia de biópsia de mama, as quais receberam oxigênio suplementado com óleo de lavanda e outras pacientes apenas oxigênio. As mulheres do grupo que receberam a lavanda relataram uma melhora na dor com relação as do grupo que não receberam.



"Uma das maiores propriedades da lavanda é a capacidade de restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. A lavanda é calmante natural que a natureza nos presenteou", finaliza a Terapeuta de Medicina Chinesa.





Faça desta plantinha lilás sua aliada diária!