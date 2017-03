O Mundo das Sereias está por todas as partes!

Cabelo com flores ou em colorações que lembrem o mar, unhas em tons de azuis, colares ou brincos com detalhes em conchas ou mexilhões enfeitando a casa, destaques azulados na maquiagem... São tantos os indícios de que há uma sereia dentro de cada pessoa, que há uma lista imensa para comprovar isto. Mesmo que alguns torçam o nariz e digam que não acreditam nesta figura mitológica, a escritora Béatrice T. Dupuy garante que não há como fugir desta tendência.



"É um estilo de vida que vem do fundo do mar e está presente no fato de se vestir, se maquiar e se pentear usando referências visuais das sereias, que são conhecidas há muito tempo pela sua beleza, embora apenas idealizada. E agora elas ganharam atenção na moda de rua e também nas passarelas. Isto pode ser visto no tom azulado de muitos cabelos de homens e mulheres, acessórios que remetam a este tema, roupas com esta vertente e até tatuagens temporárias", ressalta Béatrice.



Ela, que é autora do livro "Ecos – O Mar é a Nova Lua", mergulhou no assunto e traz em seu livro uma mistura de segredos desvendados, ficção e uma leitura cheia de encantos. "Procurei mesclar dados científicos à magia do tema. O meu interesse pelas profundezas do oceano aconteceu por perceber que elas permanecerem praticamente inexploradas. Mais de 100 milhões de espécies submarinas vivem em anonimato. Já descobrimos tanta coisa no espaço, então, agora é a hora de desvendarmos um pouco mais sobre o mar".



O FUNDO DO MAR NAS PASSARELAS E NA TELEVISÃO



Muitas das semanas da moda "Fashion Week" de todo os países buscaram no Sereísmo suas inspirações para as coleções de 2017 ou, no mínimo, utilizaram esta intenção na caracterização das modelos. A "Mermaidnails", nome dado às unhas com pontas mais agudas ou em nuances azuis, são vistas em diversos desfiles, assim como as maquiagens nos mesmos tons e trabalhadas com glitter, brilho e desenhos lembrando as sereias.



E não podemos deixar de citar a nova novela do horário nobre da TV Globo, "A Força do Querer", na qual a autora Glória Perez irá trazer este tema como centro da trama e a atriz Isis Valverde dará vida a uma sereia. Com previsão de estreia em abril, Béatrice vibra com esta nova aposta da emissora. "Espero que as pessoas se apaixonem pelo Sereísmo e que a novela ajude na conscientização de cuidar do meio ambiente".



Por fim, a escritora lembra que o mundo das sereias não está presente só quando você usa esta inspiração na moda ou na decoração, mas também nas suas atitudes. "Ao ir à praia, se você recolhe o seu lixo, não suja o mar e sabe valorizar a beleza da paisagem, você é adepto ao Sereísmo. No meu livro eu destaco isto, de que é importante se engajar na preservação do meio ambiente, porque isso faz parte do autoconhecimento e do amadurecimento de cada um".





