Mustela & Me: novo aplicativo de cuidados e acompanhamento durante a gravidez

Quando uma mulher está grávida ou acabou de ser mãe, não faltam dúvidas sobre os mais diversos assuntos que envolvem o universo da gestação, maternidade e relacionamento. Como evitar as estrias? Posso comer carne malpassada? Faz mal tomar banho quente? Como fica a vida com meu parceiro agora que o bebê nasceu?



Para ajudar estas mulheres e seus milhares de questionamentos diários, a Mustela®, marca de dermocosméticos dos Laboratórios Expanscience, lança o aplicativo Mustela & Me. Disponível para download gratuito em português, nas versões IOS e Android, este app traz a apenas um clique pelo celular conselhos de especialistas das mais diversas áreas médicas, além de dicas de saúde e bem-estar para a mulher aproveitar cada minuto deste período especial com mais tranquilidade.



Para grávidas e recém-mães, o Mustela & Me oferece monitoramento personalizado durante a gravidez, com seções simples e fáceis de acessar. Após preencher dados como o dia da possível fecundação, o aplicativo apresenta informações focadas na sua idade gestacional, com detalhes sobre a semana específica de cada gravidez.



São aconselhamentos selecionados de acordo com o período de gestação e divididos em: "Eu", para a futura mamãe acompanhar passo a passo a transformação no seu corpo para a chegada do bebê; "Eu e meu relacionamento", que trata da relação entre a gestante e seu parceiro e "Eu e meu bebê", que apresenta detalhes sobre o desenvolvimento do bebê no útero a cada semana.



O aplicativo fornece, ainda, uma seção que esclarece dúvidas sobre o que as futuras mamães podem e não podem fazer durante a gravidez. Especialmente em questões envolvendo alimentação, medicação e tratamentos, estilo de vida e esportes.



Com ele, é possível ter um diário da gravidez, acompanhamento do seu peso e do bebê e até mesmo uma agenda particular para não esquecer dias e horários de consultas, exames, aulas ou grupos de apoio. A gestante pode também adicionar fotos com suas melhores lembranças da gravidez e compartilhar as imagens no Facebook.



E não para por ai: mesmo após o nascimento, o Mustela & Me continua auxiliando as mães com dicas todos os meses para aproveitar ao máximo primeiros anos ao lado do bebê. O aplicativo traz, ainda, uma seção que ensina jogos para brincar e promover o desenvolvimento dos pequenos até 2 anos.



A chegada do aplicativo Mustela & Me no Brasil acompanha o lançamento da linha Maternité, que traz seis produtos de cuidados com a pele da futura mamãe ao longo da gravidez e nos meses que sucedem o nascimento do bebê. São itens com eficácia clínica comprovada para a prevenção e combate às estrias, além de outros problemas como falta elasticidade e coceira na pele durante a gestação.



Sobre a Expanscience

Criada em 1950, Expanscience é uma companhia farmacêutica que atua em cinco áreas de negócios, sendo dermocosmética, reumatologia, dermatologia, dentária e preparação de ativos cosméticos. Sua sede está localizada em Paris, na França, e a empresa conta com cerca de 900 colaboradores no mundo. Com presença em mais de 80 países e 12 filiais, a Expanscience iniciou sua operação no Brasil em janeiro de 2013 com a comercialização de produtos Mustela®, marca líder em países da Europa no segmento de dermocosméticos para mamães e bebês.



Informações ao consumidor

SAC: (11) 33314640

Website: www.mustela.com.br

Facebook: facebook/mustelabrasil

Instagram: @mustelabrasil

#maternidade #maedeprimeiraviagem #mustelamaternite #mustelabrasil