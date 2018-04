Nail designer referência em unhas acrílicas no Brasil fala sobre tendências

Marcia Câmara, que possui mais de 30 especializações internacionais, comenta sobre o mundo das unhas acrílicas e artísticas



A nail designer Marcia Câmara fazia diversos trabalhos até o dia em que viu uma reportagem sobre novidades para unhas na TV.



Então, naquele momento, uma grande paixão profissional se despertou. Hoje, com mais de 30 certificações internacionais sobre o assunto, é referência brasileira em unhas acrílicas, além de também ser expert na arte 3D de decoração com técnica japonesa.



Ela se diz viver em um "mundo mágico do acrílico", onde todos os dias as novidades desse mercado fazem com que a criatividade possa ser usada de uma maneira única.



"Cada cliente possui um desejo, por isso, como profissional, temos que estar por dentro de tudo o que permita fazer o melhor trabalho possível", conta.



Marcia também ministra aulas, formando mais Nail Designer e recheando de oportunidades os salões de beleza.



"Uso as técnicas que aprendi no exterior à personalidade das brasileiras, tornando o resultado surpreendente. E como toda pessoa que trabalha com beleza, a principal função é fazer com que a pessoa se sinta satisfeita com o que vê. E isso é visível nos olhos de cada uma que se encanta pelas suas mãos após o serviço".



A profissional que embeleza as mãos das famosas



Seu sucesso também chegou ao conhecimento de celebridades, que buscam a Marcia para deixarem suas unhas diferenciadas e cheias de estilo.



Gretchen, Adriana Bombom, a modelo Lilian Lyrio, Jenny Miranda e a atriz Pillar Costa ,Mariana Boni e Leticia Alonso são algumas das muitas artistas que quase todos os dias postam fotos mostrando as mãos cheias de glamour feitas pela especialista.



O que é tendência em nail arts em 2018?



As unhas acrílicas são mais duráveis e difíceis de quebrar, além de manterem por mais tempo o esmalte e tudo o que é usado para a decoração.



A nail designer indica que desenhos abstratos, florais, com glitter, assim como enfeites (com pequenas pedras e strass) são algumas das modas para as mãos.



"Formatos geométricos e a arte em 3D francesa e reversa estão em alta para esse ano. Mas as cores e o estilo sempre ficam por conta da cliente, que pede aquilo que ela se sente bonita e bem", finaliza.



Serviço:

https://www.instagram.com/marcianailist

Marcia Câmara - Fan Page Marcia Câmara