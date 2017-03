Vem aí o desfile das campeãs

Saiba como ter mais energia

Ainda não acabou! Dicas para ter energia na folia final

Poderoso aliado natural para dar energia nos últimos dias da maior festa do Brasil. Ainda não acabou! Dicas para ter energia na folia final



Para encerar os dias de folia, com dança e diversão é preciso ter energia. Ainda ais depois de tantos dias de alegria e diversão. Poderá contar com o óleo de coco, melhor aliado, extraído dos coqueiros e a forma mais natural de repor energia.



De acordo com a nutricionista Daniela Jobst, do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, a gordura contida no óleo de coco aumentando a saciedade e diminui a fome. "Trata-se de fonte de TCM (triglicerídeos de cadeia média), uma gordura de fácil absorção que produz energia rapidamente. Por isso não chega a ficar estocada no organismo", diz a nutricionista da Copra, Karine Lira.



De acordo com Karine Lira, o óleo de coco é também rico em ácido láurico, um tipo de gordura de ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiprotozoária. O óleo de coco é indicado para cozinhar, como substituto das gorduras convencionais, ou pode ser ingerido puro, ou junto com outros alimentos, tais como furtas e sucos. O sabor dele é agradável, por isso, pode usar para passar até mesmo para passar no pão, temperar saladas.



Pode parecer exagero, mas cuidar da alimentação faz toda a diferença para que o corpo esteja disposto e em condições de aguentar os dias da folia. Então aqui ficam as dicas para que você tenha um período de folia animado e saudável!



• Se alimente bem para não passar nenhum tipo de aperto enquanto a festa estiver rolando.



• Ao ingerir comidas apropriadas, manterá o organismo funcionando corretamente e evitamos o desgaste corporal durante a festa. É importante focar no consumo de carboidratos simples antes de ir para os blocos.



• Pães, torradas, macarrão e até barras de cereais são boas opções para esse momento. Frituras podem causar mal-estar e atrapalhar a digestão na hora da folia.



• A hidratação deve ser levada a sério para repor a perda de líquidos e garantir a boa saúde do folião. A água é um item fundamental para quem curte o Carnaval, porque a pessoa que vai para a festa, costuma dançar muito e, com isso, perder muito líquido, então é preciso repor esse líquido perdido para não gerar desidratação.



• A regra também vale para evitar desconfortos com o consumo de bebidas alcoólicas: sempre intercalar a bebida alcoólica com a ingestão de água para diminuir a chance de algum mal estar.



• Além, é claro, de não beber com o estômago vazio e evitar o exagero! Outro ponto a ser observado é a higiene e a qualidade do alimento a ser consumido durante o percurso no Carnaval.



• A dica para curtir e se sentir bem, é se alimentar de coisas leves e ricas em vitaminas e proteínas.



• A alimentação deve ser leve, com frutas, verduras, frango com um acompanhamento também leve. Assim o folião curte o tranquilo e mantém a saúde sem maiores preocupações.



