Não sabe como cuidar do mega hair durante o verão? Confira algumas dicas

O verão ainda nem começou, mas as temperaturas começaram a subir, assim a piscina e a praia se tornam as melhores opções de passatempo entre os brasileiros. Mas junto com a diversão, vem a preocupação de todas as mulheres, os cabelos, visto que o sol, suor, água do mar e cloro prejudicam as madeixas. Este temor se torna ainda maior quando elas possuem apliques no cabelo, que exigem cuidados especiais em todas as épocas do ano, mas que devem ser intensificados durante a estação mais quente do ano. Ninguém quer aproveitar um dia de diversão e sair de lá com os cabelos ressecados, não é mesmo? Por isso "O Rei dos Cabelos" , salão especializado em apliques de cabelo , separou algumas dicas para manter o mega hair bem hidratado e perfeito no decorrer do verão, confira!



Ligação do mega hair precisa de atenção

Assim como os cabelos naturais, o mega hair precisa de atenção durante o verão, mas o maior cuidado deve ser com as ligações entre os seus fios e o aplique de cabelo que ao ficarem expostas a água e produtos químicos por muito tempo podem acabar se desprendendo. O ideal é secar o cabelo assim que sair da água e evitar o contato dos cabelos com produtos oleosos como cremes hidratantes, filtros solares e óleos bronzeadores.



Evite que os cabelos embaracem

O mega hair embaraça mais fácil do que os cabelos naturais, prendê-los pode ser uma boa aposta. Faça uma trança ou coque baixo para evitar que o vento ou a água, embarace os fios. O calor excessivo do sol pode prejudicar a cola que une os fios, proteja os seus cabelos com lenços e chapéus. No caso dos chapéus, a grande vantagem é que além de proteger contra os raios e calor excessivo, ainda deixam seu rosto a salvo e evitam que os fios ressequem.

O condicionador do tipo leave-in também ajuda a manter as madeixas com extensões desembaraçadas e evita ressecamentos, porém deve haver cuidado para que este produto não tenha contato com a raiz e ligações.



Protetor solar

Além do protetor solar para sua pele, vale investir no leave-in com proteção UV para as madeixas. Não saia de casa sem este produto, mesmo que não vá para a piscina ou praia, a exposição diária também pode prejudicar o seu cabelo. Há também os protetores solares específicos para cabelos, essa pode ser uma boa opção para preservar a beleza do cabelo.



Umidade

Com o aumento da transpiração do couro cabeludo, a cabeça se torna um ambiente perfeito para a proliferação de fungos causadores de coceiras e outras doenças, por isso é essencial a lavagem correta dos cabelos para evitar o acúmulo de cosméticos e do sebo natural do cabelo, além disso é preciso ter uma atenção maior na hora de secar os fios, deixando a raiz bem seca para que não haja problemas com a umidade.



Sol, mar, piscina e água fresca

É de conhecimento comum que o cloro da piscina resseca e descolore as madeixas, o sal do mar também prejudica os fios, por isso é recomendado que ao sair da água, pelo menos o excesso desses elementos seja retirado dos fios, mas o ideal é que seja feita uma lavagem com produtos específicos para cabelos nesta situação, além de uma boa hidratação, que irá garantir o brilho e força do seu mega hair durante o verão.





