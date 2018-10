Por que não investir em uma franquia de calçados?

Você tem vontade de empreender, tem capital para dar início a seu negócio e precisa identificar o segmento que vai escolher para começar seu novo projeto de vida. Que tal um investimento que ofereça facilidade de gestão, tranquilidade para alcançar metas, grande clientela consumidora e, além de tudo, que seja diferenciado no mercado?



A Lojas Calci, franquia gaúcha de calçados e acessórios multimarcas, é uma das empresas que tem se destacado no ramo de moda/calçados no país. Em apenas cinco anos de operação, tornou-se a maior de seu segmento na região Sul do Brasil e, a partir de 2018, prepara-se para ganhar o mercado nacional.



Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul já contam com unidades da franquia. Santa Catarina e Mato Grosso serão os próximos Estados. Representantes do setor de Expansão da empresa já trabalham em estados do Norte e Sudeste para buscar novos franqueados.



Mas quais são os benefícios de integrar uma franquia de calçados?



Em geral, o risco de investir em um empreendimento destes é baixo, uma vez que as franquias são testadas constantemente, e, se seguem crescendo, mostram que são rentáveis e seguras. Além disso, possuem estratégias de atuação bem definidas e, no caso dos calçados femininos, clientela garantida: afinal, são mais de 105 milhões de mulheres no país - e elas compram, em média, sete pares de sapatos por ano.



De acordo com dados do Instituto Inteligência de Mercado (IEMI), as vendas de calçados cresceram 3% em 2017, alcançado um volume de 857,6 milhões de pares comercializados. Já a Associação Brasileira de Franchising (ABF) informa que o segmento cresceu 7% em faturamento no ano passado, frente a 2016.

As lojas de calçados tiveram expansão nos grandes centros urbanos especialmente nos últimos dez anos - o que também é um trunfo no caso da Lojas Calci, que tem capacidade de adaptar-se a qualquer tamanho de cidade.



Por trabalharem a fundo com inteligência de mercado, as franquias conseguem definir os melhores pontos para serem instaladas suas lojas através de análises de densidade populacional, perfil dos consumidores locais, concorrência, acesso e locomoção, visibilidade, proximidade com fornecedores, valor agregado do produto à venda, segurança, limpeza e outras informações.



A gestão também é item fundamental neste processo: como conciliar venda, estoque, crediário, ficar atento às tendências e a conseguir coleções exclusivas? A Lojas Calci também ajuda o franqueado neste sentido, acompanhando diariamente a curva de vendas, ajudando na compra de novos produtos e no gerenciamento da loja.



Daí fica fácil, né?



Para saber mais - e calcular o quanto você precisa investir para tornar-se um franqueado Lojas Calci, acesse www.lojascalci.com.br





Website: http://www.lojascalci.com.br