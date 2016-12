Natal e Ano Novo com Endívias: receitas leves e saborosas para toda a família

Para não exagerar nas comemorações, uma boa opção é substituir alguns alimentos por outros menos calóricos. Receitas que levam hortaliças diuréticas e antioxidantes, como as endívias, são ótimas escolhas, pois ajudam a amenizar o inchaço causado pelo excesso de sódio e gorduras nos pratos.



De acordo com o único produtor da hortaliça no Brasil, DeWit Endívias, uma porção de 50 gramas de endívias têm menos de 9 calorias e 95% das folhas são compostas por água. Além de saborosas, as hortaliças harmonizam perfeitamente com diferentes sabores.



Confira receitas para arrasar durante e depois das festas de final de ano:





Salada de Endívias com Damascos



Ingredientes:

- 01 endívia

- 100g de damasco seco

- 01 xícara de tomates cereja

- 02 pepinos

- 05 kiwis

- 200g de queijo brie

- ½ maço de alface crespa roxa

- Molho de mostarda



Modo de preparo:

- Separe as folhas da endívia

- Corte os kiwis em rodelas, fatie o pepino e corte o queijo em pequenos pedaços

- Amasse os damascos com um rolo de macarrão (Você pode recortá-los em formatos específicos, caso queira personalizar a decoração da ceia)

- Reserve cada ingrediente em sua própria travessa, assim cada convidado poderá montar sua própria barquinha





Endívias gratinadas com queijo Brie



Ingredientes:



- 04 endívias

- 300g de queijo brie

- 04 colheres de manteiga

- ½ taça de vinho branco

- 02 talos de cebolinha

- Sal e pimenta a gosto



Modo de preparo:

- Corte os talos das endívias

- Aqueça uma frigideira, acrescente a manteiga e as endívias até que dourem

- Coloque o vinho e espere evaporar

- Coloque as endívias em uma travessa e despeje o queijo brie sobre elas

- Tempere com sal e pimenta, e leve-as ao forno quente para gratinar





Endívias caramelizadas com maçã, nozes e uvas passas



Ingredientes:

- 01 Endívia

- 01 maçã

- 100g de nozes

- 100g de uvas passas

- ½ xícara de açúcar



Modo de Preparo:

- Corte o talo da endívia e separe-a ao meio

- Corte a maçã em fatias pequenas

- Em uma frigideira, caramelize as endívias

- Escorra a água e acrescente as uvas e as nozes. Sirva quente!

