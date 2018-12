Natal e réveillon: confira dicas de penteado para festas de fim de ano

O último mês do ano já começou e junto com ele os preparativos para as festas de natal e réveillon. Consideradas as confraternizações mais importantes, elas exigem um look especial e as madeixas não podem ser deixadas de lado. Seja para estar em casa com familiares e amigos ou para aproveitar um ambiente diferente, sempre há uma ideia de penteado para festas de fim de ano que certamente vão garantir uma presença arrasadora.



É claro que o vestido ou a combinação de um short, saia ou calça com uma blusa é extremamente importante, mas o penteado para festas de fim de ano pode dar um toque ainda mais especial para esse momento. Caso o look seja simples, investir no cabelo é primordial, já se a vestimenta estiver mais elaborada o jeito é fazer um penteado básico. Independentemente do modelo escolhido, é interessante que ele combine com a roupa e valorize o formato do rosto.



Existe penteado para festas de fim de ano que combina com cabelos dos mais diferentes modelos, tamanhos, texturas e cores. Caso esteja em busca de algo mais personalizado, a recomendação é procurar profissionais especializados nesse serviço e com antecedência, até porque as agendas costumam lotar rapidamente neste mês. Já se esses coringas forem satisfatórios, este texto traz algumas dicas muito interessantes.



Segundo O Rei dos Cabelos , salão especialista em mega hair , o mercado de cabelo é bastante favorável para as mulheres que buscam penteado para festas de fim de ano. Como em dezembro as temperaturas aumentam, muitas resolvem encurtar as madeixas para enfrentar o calor de maneira mais confortável. Embora seja possível realizar uma série de penteados com o cabelo curto, o volume e o comprimento ainda são muito valorizados. Sendo assim, um aplique bem colocado pode transformar o visual e valorizar ainda mais o rosto. "Como as opções de mega hair rabo de cavalo e tic tac podem ser facilmente colocadas e retiradas, essa é uma ótima ideia para quem procura destaque apenas durante as festas, podendo voltar a usar as madeixas naturais logo após os eventos", afirma. O salão orienta ainda que caso a pessoa opte por realizar o penteado em casa, é fundamental que no dia ela já esteja com ele em mente para que não se perca tempo pensando o que fazer.



Vamos agora a algumas possibilidades de penteado para festas de fim de ano! As tranças são sempre um arraso. Seja raiz, em um coque ou mesmo no rabo de cavalo elas podem ser tanto bem definidas como soltas. Trançar a franja também é uma opção e pode substituir um acessório. Outra opção legal é o cabelo meio solto com topete, uma vez que esse simples detalhe faz muita diferença e torna o penteado bem mais sofisticado. Os fios mais soltos ou bem presos e sem nenhum frizz varia de acordo com o gosto e uma ideia é alternar, utilizando um tipo no natal e outro no réveillon. A mulher também deve levar em consideração a satisfação, pois é importante se sentir confortável e feliz com o resultado final.



