Natal Viggo: hora de colocar o sapatinho na janela

Calçados e acessórios da Viggo são opções de presentes para pais, maridos, namorados e parceiros



Chegado o mês de dezembro, fim de mais um ano e época de trocar presentes com as pessoas que amamos, não é mesmo? Pais, maridos, namorados, amigos e parceiros devem entrar nesta lista. Porém, nem sempre é fácil escolher um presente à altura do carinho e do amor que sentimos.



Na Viggo, marca especializada na oferta de calçados e acessórios para o público masculino, opções é que não faltam. Seja o amigo secreto do trabalho ou para agradecer os familiares pai, marido, esposa, filhos e namorado(a) por mais um ano juntos, há sempre uma opção que combina com o estilo e com o bolso. "A sugestão para este Natal, é deixar na janela o próprio sapato como presente, assim não haverá desculpas para o bom velhinho não vir fazer a visita", brinca o diretor de marketing e expansão das Lojas Viggo, Diogo Oliveira, que está otimista, acreditando no incremento de 15% no período na comparação como ano anterior.



Dos mocassins, que nunca saem de moda, passando pelas sandálias e acessórios, como: pulseiras e cintos, a rede de calçados tem sempre um produto para cada estilo de homem.

Para aquele homem mais descolado e que não abre mão do conforto, uma das opções para presentear neste Natal são os Mocassins. Queridinhos de muitos, eles ganham destaque com detalhes em couro, como o modelo Elvis.



Em nobuck vinho e tiras em couro marrom, o modelo pode ser usado em um look mais esporte, como na festa de confraternização da empresa ou até com uma bermuda durante os finais de semana de calor. Disponível ainda nas cores Anil e Café. Preço R$ 249,90. "Esse até o Papai Noel vai querer levar", brinca o executivo.



Os sapatênis não podiam ficar de fora desta seleção. Além de conferirem conforto no visual, eles combinam com calças jeans e blusas sociais, com bermudas jeans ou de sarja, enfim, são modelos que vão do social ao esporte sem erro



O modelo Chicago, tem couro texturizado em sua composição, além de cores contrastantes para tornar o calçado ainda mais despojado. Disponível nas cores preta, azul marinho e marrom, tem preço sugerido de R$ 229,90.



Dica: Acessórios como carteiras, cintos e bolsas masculinas complementam os looks. Não precisam estar combinados entre si e podem trazer um charme a mais à produção:



Um dos queridinhos da estação, o modelo casual Freemont, está disponível para a venda apenas no e-commerce da Viggo e com 30% de desconto, de R$ 299,99 por R$ 209,93, ele é uma das opções de presentes mais versáteis neste final de ano.



Com exceção deste acima, os demais produtos estão disponíveis das seis unidades das lojas Viggo, localizadas nas cidades de Natal, Recife e João Pessoa, e no e-commerce da marca. Os endereços estão disponíveis no site: www.lojasviggo.com.br.



Ah, o verão!

Com a proximidade do verão, as sandálias surgem como opções para os que não abrem mão do estilo e conforto, nem nas férias.



Entre as opções sugeridas pela Viggo está o modelo de sandália Ponta Negra. Com tiras em couro cruzadas na parte superior do calçado, o modelo une o clássico como casual, sem deixar o conforto de lado. Preço Sugerido R$ 169,90.



O calçado, por ter um estilo mais descolado e casual, pode ser combinado com a linha de pulseiras da marca, todas confeccionadas em couro e com detalhes em aço de alta resistência. Abaixo opções com preços que variam de R$ 59,90 até R$ 79,90:



Dica: pulseiras podem ser usadas tanto em ambientes formais, como no trabalho que exigem o termo como dress code. E situações informais, como aquele churrasco com os amigos no fim de semana, pode misturar modelos diferentes sem medo de errar.