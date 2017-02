Natural Flora confirma presença na NATURALTECH 2017 e promete surpreender os visitantes

A Natural Flora, empresa de suplementos que completa 15 anos no mercado informou nesta semana, através de sua Assessoria de Imprensa, que participará de mais uma edição da NATURALTECH, que acontecerá entre os dias 7 e 10 de Junho, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.



Neste ano a empresa vai contar com lançamentos, presenças de artistas que utilizam os produtos e indicam. "A Natural Flora é um presente de Deus tanto na minha vida como de muitos, há 15 anos estamos levando saúde e vitalidade às pessoas que procuram viver melhor , e a NATURALTECH é uma forma para que possamos levar a nossa empresa ao conhecimento de profissionais da área da saúde, representante, lojistas, farmacêuticos e consumidor final"., conta a Presidente Renata Daldegan.



Em 2016 a empresa conquistou novos distribuidores e representantes e pretende conquistar novos mercados neste ano.



Website: http://www.naturalflora.com.br/t/