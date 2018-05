Natural Flora participa 14ª edição da NATURALTECH 2018

A Natural Flora, marca com mais de 15 anos de existência no mercado de nutracêuticos para suplementação saudável, participa da 14ª edição da Naturaltech 2018- Feira de Alimentação Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e Saúde que acontece entre os dias 6 à 9 de Junho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.



A empresa traz para o evento, que já entrou para o calendário de feiras anuais da Cidade de São Paulo, o seu mix de produtos, que auxiliam na reposição dos nutrientes e vitaminas necessárias para o bom funcionamento do organismo. São sete linhas de produtos que contam com cinquenta e sete rótulos com designer moderno, indo desde os suplementos que foram elaborados para os atletas até uma linha pensada e desenvolvida especialmente para as Mulheres.



Para a edição deste ano, a Natural Flora traz um lançamento que já é um sucesso até mesmo antes de ganhar espaço nas prateleiras das farmácias e lojas especializadas, em sua pré-venda o Dexbu Jabuticaba, já vêm conquistando os consumidores, que puderam conhecer um pouco dele através da Televisão e dos principais Portais nacionais, afinal o Dexbu Jabuticaba traz em sua elaboração compostos da fruta Jabuticaba, está que é uma fruta 100% brasileira, típica da Mata Atlântica, considerada um excelente alimento que pode auxiliar no tratamento de várias doenças, rica em sua composição, por Vitamina A e C e em Manganês, segundo especialistas a fruta é importante no auxílio da prevenção do câncer, ela ainda pode ajudar a baixar o colesterol, melhorar as condições da pele, dos cabelos, é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, previne doenças crônicas, evita as complicações da diabetes. A Jabuticaba têm realizado um papel fundamental quando o assunto é o fortalecimento da memória.



A empresária Renata Daldegan comemora o sucesso da participação da Natural Flora nas edições anteriores e revela para esta edição está trazendo além de bons produtos, várias formas de ganhos para seus clientes e consumidores, Renata sente o mercado aquecido e que o resultado disso é a busca das pessoas, por uma alimentação saudável e mais consciente, pensando em longevidade.

Você que é consumidor, revendedor ou lojista, vá nos visitar!!!





Website: https://www.naturalflora.com.br/