Necessaires: elas são simplesmente necessárias

A necessaire é aquela bolsinha responsável por levar tudo que é de fato necessário, mas quem pode definir o que é necessário e por consequência o seu tamanho ideal? Impossível.





• Qual tamanho ideal para uma necessaire?



O fato é que a necessaire não pode perder sua função básica, e por isso elas geralmente não variam de maneira extrema nos tamanhos, afinal, os itens considerados fundamentais geralmente não utilizam muito espaço: cartelas de remédios, escova e creme dental, absorventes, ou até pequenos itens de maquiagem, no caso das mulheres. Por isso, o tamanho ideal de uma necessaire é aquela que atende a necessidade e armazena os itens verdadeiramente indispensáveis para o seu dia a dia.





• O que você não pode esquecer de colocar na necessaire de viagem?



Para quem está preparando sua necessaire para viagem , todo lembrete é válido. Só quem já foi viajar e esqueceu aquele item superimportante, ou colocou em lugar inapropriado e acabou danificando a embalagem, sabe o quanto é ruim, e muitas vezes pode até causar um belo prejuízo. Por isso, é melhor fazer um checklist durante a semana, para na última hora não esquecer nada.



Para quem está indo viajar pela primeira vez, algumas dicas são fundamentais para preparar sua necessaire de viagem com sucesso, por exemplo:



- Remédios (especialmente os manipulados): Se você toma um remédio controlado e que não vende em qualquer farmácia, é o primeiro item que você precisa se preocupar em garantir na sua necessaire. Medicamentos comuns podem sim, serem encontrados em qualquer farmácia, mas remédios prescritos exclusivamente pelo seu médico e que possuem uma composição especial, tem todo um procedimento para serem adquiridos e muitas vezes não costumam ser baratos, então o ideal é não esquecer o seu.



- Sabonete líquido: é a opção perfeita para quem vai passar alguns dias fora, especialmente dividindo moradia com outras pessoas. Nada mais anti-higiênico do que dividir sabonete, e dependendo do estilo de viagem (como por exemplo, retiros ou casamentos em sítios), você não precisa se preocupar em sair para comprar (e muito menos em como armazená-lo depois de usado).



- Protetor solar: não importa se a sua viagem é para um lugar frio ou quente, o protetor solar é fundamental, especialmente o facial, pois os raios UV estão ativos a todo momento. E para evitar o problema de utilizar o protetor solar de alguém emprestado ou o fator ser inadequado para o seu tipo de pele, é melhor garantir o seu.



- Maquiagem (e removedor líquido): tem mulher que não dispensa uma maquiagem, e muitas vezes são itens frágeis que simplesmente não podem ir armazenados na bagagem padrão. Experimente guardar um espaço para seus batons, rímel, pincéis, sombras e claro, um bom removedor para utilizar depois.



- Absorvente: outro item fundamental. Embora você possa comprar absorvente em qualquer mercado ou farmácia, já mencionamos anteriormente viagens que tem um acesso mais limitado a comércios. Imagina só, estar num sítio, durante uma festa de casamento, à noite, e você estar desprevenida? Na dúvida, leve.



- Higiene pessoal: desodorantes, escova e pasta de dentes e perfume nem precisamos falar né? Itens de prioridade total na sua necessaire de viagem por motivos mais do que óbvios.





• Quais produtos não podem ser armazenados na necessaire?



Quase tudo pode ser armazenado numa necessaire, exceto uma coisa: alimentos. No geral nenhum tipo de alimento é recomendado, mesmo os que vêm em embalagens, a fim de não misturá-lo com os demais itens de higiene e cuidado pessoal, mas mesmo que o uso da necessaire seja exclusivo para armazenar um lanchinho, ainda assim não é recomendado, visto que a necessaire não tem a mesma função de uma bolsa térmica, que mantém a temperatura do alimento conservada.





• Onde encontrar a melhor necessaire?



Para encontrar a melhor necessaire de viagem ou do dia a dia, procure uma loja especializada em bolsas, que garanta qualidade, preço justo, variedade, estilo e durabilidade. Encontre sua necessaire de viagem na FATA .