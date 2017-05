Noivas apostam em cintas modeladoras para valorizar a cinturinha

Meses de preparação e organização, coração a mil, o dia do "sim" tem que estar perfeito. A escolha do vestido, das flores, das cores, dos padrinhos. Cada detalhe recebe a maior atenção possível.



Nem sempre é fácil encontrar o vestido ideal nas primeiras tentativas. Aquele vestido maravilhoso no manequim, parece estranho e sem graça no corpo. Não valoriza as curvas e aparenta ficar sem caimento.



Por essa razão, noivas de todo o mundo tem adotado um segredinho na hora de experimentar os vestidos: as cintas modeladoras que, além de valorizar o corpo, ajudam a noiva a manter a postura durante a cerimônia e a festa, com conforto e segurança, disfarçando as gordurinhas e os pneuzinhos.



Vale lembrar que cada modelo de vestido exige um tipo de cinta diferente. Por isso, é imprescindível consultar um estilista e fazer a prova do vestido para ver qual modelo é o ideal.



Por exemplo, os modelos com corte "sereia" exigem as cintas "legging", ou seja, aquelas que vão até o tornozelo, evitando marcas nas coxas. Para os modelos "tomara que caia", as cintas modeladoras longas são uma boa opção, porque ressaltam o busto e alinham o quadril.



Corpete, corset, corselet, espartilho, short ou legging, são alguns dos modelos que podem ser usados com vestidos de noiva e que valorizam diferentes partes do corpo.



Mas é importante ressaltar: Não adianta estar impecável e não conseguir aproveitar nada da cerimônia e da festa! Cintas apertadas demais podem causar desconforto, dificuldade para comer e beber e até falta de ar, por isso, compre a numeração correta para seu corpo, respeitando seus limites. E a Biobela Malhas Compressivas com certeza tem uma perfeita pra você!



