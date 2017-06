Noivos escolhem cada vez mais ternos slim fit para casamento

Sem dúvidas, o casamento é um dos melhores momentos da vida de um casal. É uma fase de planejamento e escolhas, desde o buffet, comida, convidados, até as atrações durante a festa e principalmente, a definição das roupas que os noivos irão vestir. Obviamente, no caso da noiva é algo mais detalhado, porém, o noivo cada vez mais começa a selecionar o seu traje.



O Brasil é um país casamenteiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, foram registrados aproximadamente 1,1 milhão de casamentos, um número considerado alto. Mas, voltando ao traje do noivo, existem diversos tipos que o torna elegante e bem confortável, como, por exemplo, o fraque, meio-fraque e casaca.



Porém, já faz alguns anos que os noivos estão optando pelo terno, um traje que parece ser simples a princípio, mas que tem um caimento bastante adequado para a ocasião. O empresário, Fabiano Gonçalves, se casou em 2010 com esta vestimenta, e comenta:



"Sempre achei o terno algo bem elegante. Quando estava procurando a minha roupa, a ideia inicial era me casar de fraque. Mas, todos os que eu experimentava, não estavam me deixando feliz. Não era aquela roupa que você olha, veste e pensa: nossa, é essa! Então, o vendedor me mostrou algumas opções de ternos. Quando provei, me senti superelegante e sofisticado e fechei na mesma hora", explica.



Então, fica a pergunta: será que existe um modelo de terno que é mais procurado por noivos em casamentos? De acordo com o departamento comercial da Blowbell Men"s Wear, marca de confecção de moda masculina social e casual, a linha slim fit em tecidos de lã fria é a ideal.



"Atualmente as vendas dos produtos slim fit representam 80% das vendas totais de ternos para as cinco lojas Blowbell situadas na capital paulistana, considerando os últimos três anos. Os noivos que passam em nossas lojas aderem a esse estilo, pois o visual fica mais refinado e charmoso, além de apresentar modernidade", revela o Departamento da marca.



Outro ponto mencionado é que o terno apresenta uma grande vantagem, a de pode usar a roupa posteriormente. Experimente vestir um terno slim fit em tecidos de lã fria e comprove a diferença. Pode ser que a sua dúvida seja resolvida com estilo, classe e muito bom gosto.



Sobre a Blowbell

Empresa do mercado de confecção e moda masculina desde 1964, sendo uma das mais tradicionais indústrias e loja de fábrica no ramo de ternos, blazers, camisas sociais, polos, calças sociais e de sarja entre outros produtos das linhas sociais e casuais. Para conquistar o reconhecimento de uma marca de tradição com qualidade, aliada a requinte, sofisticação, elegância e bom gosto, a Blowbell tem como princípio em sua alfaiataria, sempre produzir peças masculinas utilizando as melhores matérias-primas.



Para mais informações

www.blowbell.com.brfacebook.com/blowbell instagram.com/blowbell