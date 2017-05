Novas bolsas femininas Pallas estão disponíveis com preços promocionais

Em constante renovação de seu catálogo de produtos, a Ella Store apresenta em sua loja virtual um novo conjunto de bolsas femininas da marca Pallas. A variedade de modelos já disponível para compra, é uma excelente opção para quem procura presentes para o dia das mães.



Isso porque, além de novidades, as bolsas Pallas estão com preços atraentes com descontos variados em praticamente todos os seus modelos. A melhor parte de todas é que os preços são bastante acessíveis, com bolsas que começam com preços a partir de 85 reais e chegam, no máximo, até 215 reais. E além dos preços promocionais, há opções de parcelamentos, opções de mais desconto com pagamentos no boleto e a opção da primeira troca grátis.



Devido ao período de dia das mães, é aconselhável que os clientes garantam os modelos procurados, tanto para aproveitar as promoções da época, como conseguir obter o tipo de bolsa desejada.



A variedade de bolsas femininas



Na Ella Store, as bolsas femininas da Pallas podem ser encontradas em vários tipos e modelos. São variações de tipo, para carregar nas mãos, ombro ou também, uma das grandes tendências dessa temporada, a bolsa feminina transversal.



As opções, no entanto, vão muito além, e a variedade de bolsas femininas se estende para outras necessidades, que o site da Ella Store consegue categorizar muito bem. Quem estiver à procura de uma bolsa de acordo com o tamanho, vai poder encontrar essas opções facilmente, assim como tentar encontrar o modelo com base na ocasião. O site apresenta opções como bolsas femininas casuais ou básicas, clássicas, modelos para o dia a dia, esportiva ou também para uma composição social.



Sobre a marca Pallas



As bolsas Pallas estão disponíveis no mercado apresentando excelência, com foco em produtos de alta qualidade e com design moderno, seguindo as principais tendências do mercado. E para mostrar toda sua relevância na moda feminina, os produtos são importados e especialmente distribuídos no Brasil para as lojas especializadas, como é o caso da Ella Store.



A proposta da Pallas é fazer com que as mulheres alcancem o visual pretendido através da elegância e do charme, com produtos versáteis e que complementam a personalidade de suas clientes.



Sobre a Ella Store



Trabalhando com excelência desde seu surgimento, a Ella Store é uma loja virtual de bolsas (Como por exemplo, bolsas transversais) e mochilas femininas que oferece mais de 1 mil modelos diferentes de bolsas, todas elas disponíveis para entrega imediata. Essa característica rendeu à loja o título de "A loja de bolsas da internet", dado por seus fiéis clientes e o público em geral. Hoje, a Ella Store amplia seu portfólio de produtos, oferecendo também carteiras e brinquedos em um site 100% seguro, com navegação intuitiva e agradável.

Website: https://www.ellastore.com.br/