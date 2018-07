As novas e mais modernas barbearias estão criando uma tendência no mercado de beleza e crescem cada vez mais

Segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o segmento de saúde, beleza e bem-estar teve crescimento médio de 10% na última década, chegando a atingir um faturamento de R$100 bilhões, sendo que 30% desse faturamento foi de responsabilidade do público masculino.

Um dos fatores para esse crescimento foi o surgimento e sucesso de várias barbearias com um conceito retrô, mas adaptado a modernidade. Segundo a Euromonitor Internacional, empresa que monitora o segmento de beleza em mais de 80 países, a indústria dobrou sua produção nos últimos 5 anos e, apenas em 2016, movimentou 19,6 bilhões de reais.

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) divulgou uma pesquisa revelando que a venda de cosméticos para o público masculino no Brasil aumentou muito nos últimos anos. Em 2015, o crescimento do mercado foi de 2,4% e, atualmente, os produtos masculinos representam mais de 10% do consumo total no Brasil, totalizando 43 bilhões.

A pesquisa da ABIHPEC também revelou que 83% dos homens entrevistados acreditam que hoje em dia a preocupação com a aparência não é um luxo feminino, e 53% dos entrevistados frequentam barbearias e se preocupam com muito mais do que apenas um corte de cabelo.

Com o surgimento do homem sofisticado e moderno que se preocupa com a aparência, o mercado está crescendo no Brasil e a tendência é que cresça cada vez mais, juntamente as barbearias que se adaptaram muito bem a esse novo pensamento masculino.

No Brasil, o segmento de barbearias está a pleno vapor e não para de crescer. Existem barbearias para públicos de alto, médio e pequeno padrão. Sempre oferecendo uma experiência mais masculina e divertida de cortar o cabelo e cuidar da beleza.

A maioria dos estabelecimentos estão investindo em um serviço e ambiente cada vez mais sofisticado, técnicas modernas, profissionais experientes e produtos de qualidade, tudo isso proporcionando um momento de diversão para o cliente. Podemos dizer que é um “jeito mais homem” de cuidar da beleza.

