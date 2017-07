Novas técnicas e equipamento de implante capilar chegam ao Brasil possibilitando pós-operatórios tranquilos e trazendo resultados mais naturais

Com a alta incidência de casos de calvície e a consequente busca pela solução deste indesejável problema, os médicos tem se aliado cada vez ás evoluções tecnológicas para melhorar os resultados da cirurgia de implante capilar . Um novo aparelho chamado S.A.F.E System (Surgically Advanced Follicular Extraction) é responsável pela extração de folículos do couro cabeludo de uma maneira inovadora. Recém-chegado ao Brasil, esta evolução do aparelho de extração de folículos capilares permite uma melhoria da técnica de transplante F.U.E (Follicular Unit Extration), promete além de maior precisão no procedimento, reduzir danos ao couro cabeludo e proporcionar cicatrização mais rápida.



A calvície é um problema que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo e está ligada a herança genética, que torna o folículo capilar susceptível a ação do hormônio testosterona. Por este motivo, afeta mais frequentemente homens do que mulheres. Segundo dados do hospital das clínicas da FMUSP, entre todos os casos de calvície registrados no Brasil, 63% são referentes ao sexo masculino, ficando as mulheres com 36% deste percentual. A consequência desta disfunção hormonal é a alopecia. Uma característica genética que causa a queda de cabelo pela raiz, de maneira irreversível, o que induz os pacientes a procurarem clínicas para realizarem transplantes capilares.



O S.A.F.E System foi desenvolvido e patenteado pelo cirurgião americano Dr. James Harries, que ganhou o prêmio Golden Follicle Award em 2014 pelo seu trabalho no campo de transplantes capilares. Com o novo equipamento é possível reduzir de 30% para 2.8% o percentual de danos no couro cabeludo durante o procedimento de extração dos folículos pilosos. O que proporciona a diminuição da chance de cicatrizes e um procedimento mais rápido e indolor ao paciente. A tecnologia é utilizada no transplante FUE, método que consiste na retirada de unidades de folículos a serem transplantados nas áreas calvas, diferentemente do método tradicional FUT (Follicular Unit Transplant), que os retira da região de trás da cabeça com uma ampla incisão. Os fios são retirados com a utilização de um aparelho motorizado, que foi desenvolvido pelo Dr. Harris e utiliza um punch, também de sua autoria, e que permite a realização da cirurgia com menor trauma, maior velocidade e melhores resultados nas mãos de cirurgiões com experiência nesta técnica.



O implante FUE é relativamente novo no Brasil e muito mais sofisticado se comparado ao FUT, pois retira os folículos pilosos em unidades individuais em toda a região da nuca e laterais da cabeça, com cicatrizes mínimas (0,8 a 1,0mm), o que proporciona um resultado mais natural. A grande vantagem do método é que quase não há a incidência de cicatriz e a recuperação é rápida, em menos de 24 horas o paciente pode retornar a sua rotina normalmente. Com o auxílio do novo equipamento, o FUE promete ser um dos métodos mais revolucionários na área de transplantes capilares.



