Novembro está aí, está tudo azul com sua saúde?

O mês de novembro é dedicado a duas importantes Campanhas de Saúde marcadas pela cor azul, a Campanha de Prevenção do Diabetes e a Campanha sobre o Câncer de Próstata.



Essas campanhas objetivam conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar da saúde, mobilizando para prevenção do diabetes e alertando os homens sobre o câncer de próstata.

O Brasil registra números preocupantes quando se trata de ambas as doenças.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) foram registrados 61.200 casos novos de câncer de próstata no Brasil em 2016. Já o diabetes, a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) estima que 12 milhões de pessoas tenham a doença, sendo que metade delas não sabe.



O Dia Mundial do Diabetes é em 14 de novembro e a campanha tem um círculo azul, que traduz a união entre os povos. O azul representa o céu e a cor da bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU), que simboliza a união entre os países.



Em diversos países do mundo se promover o "Movember", um movimento de alerta para a Saúde Masculina (Câncer de Próstata, Câncer de Testículo, Saúde Mental e Sedentarismo) e tem como símbolo o bigode.



A incidência dessas doenças poderia ser muito menor se houvesse uma atitude mais preventiva ao tratar da saúde, cuidados com alimentação e mudanças simples de hábitos podem contribuir muito na redução do desenvolvimento dessas doenças.



A Stevia Soul, empresa com 29 anos de mercado, que nasceu com o propósito de pesquisar, produzir e comercializar produtos que sejam sinônimo de saúde, inovação e alta qualidade, apresenta sua linha de adoçantes Fit, agora também na versão comprimido.



Com Know-how adquirido em mais de 20 anos de mercado e estudos aprofundados sobre ingredientes diet e funcionais, a linha de adoçantes FIT carrega o selo de qualidade da Stevia Soul, essa empresa revolucionária no mercado de adoçantes e alimentos saudáveis.



A substituição do consumo do açúcar por alimentos diet, com ingredientes de alta qualidade, como é o caso dos adoçantes FIT auxiliam na manutenção de uma dieta equilibrada e consequentemente na prevenção e avanço de doenças como diabetes e câncer.



FIT com seu sabor único e com a doçura que os consumidores estão buscando, atende aos paladares mais exigentes, e as necessidades de quem não abre mão do sabor e da saúde ao praticar hábitos de vida mais saudáveis.



Fit Comprimido tem zero calorias, zero lactose e zero açúcar, e por conta da praticidade e usabilidade ajuda no controle da diabetes e dos níveis de colesterol já que você pode levar com você a qualquer lugar e com isso evita o consumo do açúcar ou de outros adoçantes que não sejam da sua preferência.



Cuidar da sua saúde vai ficar mais simples e gostoso depois que você experimentar FIT.











Website: https://www.lojasteviasoul.com.br/