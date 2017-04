Novidade: cera para depilação, natural e anestésica, chega ao mercado paulistano

Revolucionária e 100% natural, a cera anestésica fabricada no Pará, chega ao mercado para fazer a alegria dos paulistanos.

Formulado com ativos de alta performance, o produto foi desenvolvido para atender às necessidades de todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis.



Composta por espilantol, sacarose, água e citric, reduz até 70% da dor na hora da depilação. O principal responsável por este efeito é o espilantol, substância extraída a partir das flores, folhas e caule do jambu, planta típica da Amazônia, também conhecida como agrião-do-Pará.



Com textura leve e fina, pode ser aplicada até mesmo em pessoas que estejam em tratamento com ácidos ou medicamento que contém isotretinoína.

O produto pode ser encontrado na sede da "Rosângela Haguiara Estética."



Aproveitando a chegada da cera ao mercado, a profissional ministrará cursos de depilação.

Em apenas um final de semana, o aluno aprenderá diferentes técnicas e procedimentos para depilação facial e corporal, num curso composto em 70% por aulas práticas. A primeira turma terá início nos dias 28 e 29 de maio.



Serviço:

Curso: Depilação Profissional

Local: Rosângela Haguiara Estética

Endereço: Rua Dr. Afonso Celso,1584 B - Vila Mariana

São Paulo - SP

Datas e horários: 28 e 29 de maio, das 09h às 17h.

Investimento: R$ 310,00 à vista ou R$ 380,00 em 2 parcelas de R$ 190,00

Inscrições: até 15 de maio

Contato via WhatsApp: (11) 97543-8833



Pedidos Cera Anestésica Depileide

Local: Rosângela Haguiara Estética

Informações e pedidos via WhatsApp: (11) 97543-8833