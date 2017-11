Novidade para o verão: sorvete que auxilia na perda de peso, agora na versão zero lactose

Intolerantes ou adeptos a dieta com restrição a lactose e que praticam atividades físicas, amantes do fitness e outras pessoas preocupadas com a saúde e boa forma, agora já podem saborear o doce. Acaba de chegar ao mercado o sorvete proteínas na versão zero lactose e com colágeno: o Time4 Whey Cream, zero lactose e com colágeno ajuda na regeneração de cartilagens e tendões e fortalece pele unhas e cabelos. Um saboroso creme gelado que pode ser consumido como fonte de nutrientes por quem malha e quer manter o corpo em forma. O produto é a uma grande opção para o momento, no segmento de snacks proteicos.



O Time4 Whey Cream chega ao mercado em dois sabores: pasta de amendoim integral e chocolate chip, todos com alto teor de fibras, zero de açúcar, soja e de gorduras trans. Ideal para pessoas preocupadas em aliar saúde à qualidade de vida, o sorvete deve ser consumido pois além de ajudar no ganho de massa magra e perda de gorduras, fortalece o sistema imunológico e celular, melhora o desempenho físico.



O consumo do produto é recomendado logo após a prática de exercícios, quando a capacidade de absorção das proteínas pelo organismo é maior e o nutriente é melhor utilizado pelo metabolismo no processo de construção e reparação muscular. Porém, por ser isento de açúcar e gorduras, o Time4 Whey Cream pode ser consumido a qualquer momento também como sobremesa ou snack, sem comprometer a silhueta. Homens, mulheres, idosos, crianças (em porções moderadas) e gestantes saudáveis, podem consumir sem culpa, por ser um produto que beneficiará a sua saúde. Vale ressaltar que antes de tomar qualquer suplemento deve-se consultar um especialista.





Inovação e Saúde



A sobremesa congelada a base de proteína do soro do leite surgiu após três longos anos de pesquisas e estudos, no Brasil e no exterior, tendo sido totalmente desenvolvido pela farmacêutica Giselle Sell, também proprietária e idealizadora da marca no país. Pesquisas apontam que 75% da população mundial são intolerantes a lactose e por estar constantemente preocupada em conquistar mais fãs para marca, decidiu disponibilizar produtos para esse público, e proporcionar melhor qualidade de vida a esses consumidores. "O nosso creme de proteínas possui muitos benefícios, e agora os intolerantes e adeptos a uma dieta com restrição a lactose poderão desfrutar disso! Os dois sabores estão deliciosos, pois usamos pasta integral de amendoim e chocolate 50% cacau, certamente iremos surpreender ", garante Giselle.





Pontos de Venda



Os produtos da Time4 podem ser encontrados na loja online: http://loja.time4.com.br/

E também em diversos pontos de venda da grande São Paulo e Rio de Janeiro e em algumas lojas seletas espalhadas pelo país.

Os pontos de venda podem ser encontrados pelo link: http://time4.com.br/onde-encontrar/



Mais informações sobre o produto também podem ser obtidas no site: www.time4.com.br e na Fan Page da marca – Facebook /time4br Instagram @time4br

Telefone: (11)95158-1178/ contato@time4.com.br





Website: http://www.time4.com.br