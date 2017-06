Novidades da Amíssima trazem vestidos florais, babados e pantalonas

Quem conhece a Amíssima sabe que a marca expressa sensibilidade e criatividade em seus produtos e trabalho, entregando itens de moda feminina de modo único, com muita elegância. Esses produtos, no entanto, seguem as tendências do mercado da moda e estão constantemente se renovando, trazendo novidades originais, fazendo sua própria tendência. Para acompanhar essas novidades, a loja da Amíssima apresenta em seu próprio uma seção específica onde todos os seus lançamentos são evidenciados, dos vestidos às pantalonas.



É a "New-in ", um termo conhecido por quem é apaixonada por moda e que mostra tudo aquilo que está em evidência para a composição do look feminino, com as apostas da loja para o momento.São peças que unem as cores e formatos da estação, traduzidos pelo olhar diferenciado da Amíssima.



Neste mês de junho, pelo menos cinco tipos de produtos podem ser encontrados em destaque quando o assunto é novidade: são blusas, saias, vestidos, shorts e calças que vão vestir todas as mulheres que possuem bom gosto e estilo acima de tudo. Essas opções de roupas femininas têm como premissa agradar diferentes exigências, com peças que podem ser usadas nas mais diferentes ocasiões.



Dia a dia do trabalho, festas distintas, ambientes formais, casualidades e passeios: todas essas situações podem ganhar um visual novo, cheio de personalidade e também único, já que uma das características das peças Amíssima é a exclusividade. Os vestidos trazem referências atuais como as estampas florais e os babados, enquanto algumas jaquetas e casacos trazem o conforto e o brilho do veludo com seu aspecto típico do outono-inverno, porém aplicados de modo único. Já quando o assunto são as calças, as pantalonas são algumas das que mais entram em destaque, com seu visual elegante e muito bem aceita atualmente.



Outros muitos elementos fazem parte do conjunto de peças "New-In" da Amíssima, como o paetê, o metalizado, o stripe e o tricot, mas as opções e combinações são tantas, que somente visitando a loja virtual da marca é que se pode ter uma ideia das possiblidades que ela oferece. A melhor parte é que algumas dessas peças fazem parte da coleção-cápsula de inverno 2017 apresentada pelo tem Amíssima #teamamissima, elencando as influenciadoras de moda: Lala Rudge, Lu Tranchesi e LelêSaddi.