Novidades no mercado nupcial: conheça 10 tendências em vestidos de noiva para 2018

As coleções de moda para casamentos mais reconhecidas internacionalmente marcaram presença em numerosos desfiles e semanas de moda para apresentar suas novidades. A cada ano que passa, aumenta a importância e a expectativa com esses desfiles onde é possível descobrir todas as tendências que estão à disposição das noivas. O Zankyou , maior portal de casamentos do mundo, separou 10 tendências máximas para vestidos de noivas 2018 . Fique por dentro!



1. Capas

Se tem algo que está arrasando são as capas para noiva . Um complemento ideal, diferente e superchic que substitui o clássico véu de noiva e que caiu nas graças de quem ama casamentos na temporada outono-inverno.



2. Babados

Os babados continuam sendo um must tanto nas coleções prêt-à-porter, como nas de Alta Costura, para convidadas e noivas. Nesse último caso, aparecem em vários etilismos muito diversos que traduzem o uso de babados da maneira mais elegante, desde um estilo muito simples ao mais barroco.



3. Decote ombro a ombro ou Bardot

É o decote mais querido da temporada. Já o vimos em tops, vestidos ou macacões para convidadas e agora é cada vez maior o número de estilistas que o incluem em suas novas coleções. Os vestidos de noiva com decote ombro a ombro ou decote Bardot são hiperfemininos.



4. Flores

O enfeite perfeito para um vestido de noiva romântico. É possível encontrar vestidos de noiva com as flores em relevo , costuradas sobre a base do vestido ou em cascata. Também se observam em lindas rendas, desde os mais finos como chantilly ou o georgette, assim como os mais grossos, no caso do guipur, presente em muitas coleções.



5. Tecidos fluidos

O romantismo é visível nesse tipo de desenho confeccionados com tecidos de movimento leve na saia e um pouco mais entalhados na parte superior, definindo as curvas e ressaltando a feminilidade. As noivas modernas querem ser elas mesmas num dia tão importante, sentindo-se especiais com looks que lhes garantam liberdade e segurança.



6. Detalhes espetaculares

Fazendo um contraponto às linhas simples e limpas, de traços e padrões minimalistas, sem enfeites em excesso, estão os desenhos com detalhes extraordinários. Franjas, plumas, paillettes, pedraria , pérolas, flores... Um verdadeiro mosaico que mais parece confeccionado por talentosos ourives que fazem do design uma autêntica joia de colecionador.



7. Transparências

Essa é uma novidade da temporada anterior que agradou tanto ao ponto das grandes grifes repetirem o sucesso. Os vestidos de noiva com transparências são tendência e pudemos ver em 80% dos vestidos de noiva. Isso porque as transparências tomam conta de decotes e mangas, confeccionadas em tule ou maravilhosas rendas. Também estão nas costas onde o decote traseiro é decorado com os melhores enfeites, inclusive em saias e no desenho completo, unindo uma fina camada de tule bordado sobre base na cor nude.



8. Duas peças

Se antigamente era impossível imaginar um vestido de noiva sem ver um lindo e pomposo modelo cheio de volume, atualmente são muitas as mulheres que optam por desenhos muito mais informais sem deixar de ser elegantes. Ideais para casamentos no civil, na praia ou simplesmente porque você curte sair do lugar comum, os modelos de duas peças chegaram com tudo. Você pode escolher um para a festa e dançar sem qualquer inconveniente até o dia amanhecer.



9. Manga longa

A preferida entre as noivas modernas, a manga longa se impõe ao resto. E não é para menos: os estilismos com manga costumam ser muito mais favorecedores e emagrecem. Com manga longa, francesa ou três quartos, agrada e muito. Além disso, se você vai casar no outono-inverno é a opção perfeita!



10. Renda e tule

Sem dúvida, os tecidos estrela da temporada. Como já dissemos antes, o estilo romântico que se impôs para 2018 é sinônimo de renda , bordados e tule. Tule para saias lânguidas que se sobrepõe camada a camada dando um efeito volumoso ideal e cheio de estilo.



Agora que você já conhece todas as tendências em vestidos de noiva para 2018, fique por dentro dos modelos de vestidos de festa para madrinhas e convidadas de casamento !



Website: https://www.zankyou.com.br/