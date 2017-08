Novidades verão 2018: aposte nas novas tendências

Quer saber das tendências de cortes e colorações do verão 2018? A visagista e cabeleireira Andrea Sousa, nome à frente do Aguinaldo Cabelos by Andrea localizado no Parque D. Pedro em Campina, enumera as principais novidades apresentadas no Wella Win 2017, que aconteceu na Bahia no começo do mês de agosto. Anote aí para não perder nada!



- Para as morenas que gostam de tons mais claros, serão apresentadas nuances loiras beges que misturam o '"cendre" com pitadas de marrom. Os loiros acizentados violetas estão em baixa. Esta nova nuance do bege têm tons que podem dar ar de saúde e frescor para os cabelos no verão



- Muitos tons caramelos avelã amêndoas mel para esfumar raiz, disfarçando crescimento de raízes e fios brancos, foram apresentados no evento e são apostas para as estações mais quentes.



- O new bob, ou também chamado de novo Chanel, é o curto que termina na altura da boca e vai ser uma forte aposta. Técnicas de contour tanto para maquiagem quanto para colorações continuam dando brilho e luminosidade.



- Atenção para as dark lights! Luzes escuras para contrastar com cabelos monocromáticos dão a leveza necessária ao rosto.



- O rainbows nas raízes escondidas continua forte nos salões! Para as mais tímidas, uma saída bacana é investir apenas em uma mechinha de cor fantasia.



- Cabelos médios blunt cuts retos nos ombros são outra tendência. Eles dão flexibilidade para usar solto, preso, lisos ou ondulados. Os cabelos crespos com permanente afro para caracolar e usar todo volume também estão em alta.



- Para as ousadas, os raspados undercuts claríssimos com tons pastel.



Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea



Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.

A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.

O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.



