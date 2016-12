NuSpace, a loja online da Drogaria Iguatemi, de cara nova

A NuSpace, a loja online da Drogaria Iguatemi - a única rede de drogarias premium do país, responsável por introduzir o conceito de bem-estar -, está com novo visual, mais mobile e com novos produtos.



A experiência de compras pelo smartphone foi aperfeiçoada. A plataforma está mais fácil de usar, intuitiva e rápida, com entrega em todo o Brasil.



O serviço de busca ganhou mais eficiência e passou a contar com a função de autocompletar com um corretor ortográfico acoplado com inteligência artificial.



A concepção do design segue agora formas simples, minimalistas e fluidas para facilitar a experiência dos clientes, que poderão interagir mais com a loja.



O grande diferencial da NuSpace continua sendo a curadoria e a chancela de uma equipe multidisciplinar formada por especialistas em beleza e bem-estar da Drogaria Iguatemi, que comentam tendências, esclarecem dúvidas e fornecem dicas exclusivas.



O mix exclusivo de produtos foi ampliado de 2.5 mil itens para 5 mil. Tudo criteriosamente selecionado, seguindo as principais preferências de cosméticos e dermocosméticos, reforçando a marca como líder em inovação e no lançamento de tendências no mercado brasileiro.



De cara nova, a NuSpace representa uma nova e singular experiência em compras às suas clientes, as beauty lovers. Um perfil alinhado à proposta de mix de produtos da loja, que oferece as melhores marcas nacionais e importadas para qualquer período do ano.

