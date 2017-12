Nutricosméticos: o que são, para que servem e para quem são indicados

Você já deve ter ouvido falar sobre nutricosméticos. Esse termo combina os conceitos de alimento, fármaco e cosmético e a proposta da beleza que vem de dentro para fora a partir da combinação de nutrientes. São suplementos alimentares com finalidade estética.



A nutricionista Aline de Andrade explica que os nutricosméticos agem por meio da nutrição do corpo e da pele, por suplementos que oferecem benefícios antioxidantes.



Os nutricosméticos surgiram a partir da percepção de que a alimentação desequilibrada pode influenciar na saúde do corpo e, consequentemente, na da pele. A fórmula do nutricosmético reúne antioxidantes, minerais, aminoácidos, nutrientes, fitoterápicos e vitaminas com propriedades de proteção e regeneração. Cada ingrediente possui suas ações específicas, como auxilio no emagrecimento, hidratação da pele, fortalecimento das unhas e dos cabelos, tratamento da acne, entre outros.



Os nutrientes mais comuns nos nutricosméticos podem ser encontrados em uma dieta rica e balanceada, ressalta a nutricionista. Confira abaixo:



• Vitamina A: fígado, gema de ovo e óleos de peixes.

• Vitamina C: laranja, limão, goiaba e bergamota.

• Zinco: camarão, carnes vermelhas, frango, peixe, fígado, gérmen de trigo, grãos integrais, castanhas, cereais, legumes e tubérculos.

• Selênio: castanhas.



Os nutricosméticos costumam ter doses altas de nutrientes, podendo ultrapassar as necessidades diárias, com risco de sobrecarregar o organismo. Por isso não é recomendado associar diferentes produtos que contenham substâncias similares na composição. É importante que quem se interesse nos benefícios dos nutricosméticos procurar auxílio de um profissional.



Confirma na lista abaixo os melhores nutrientes para alguns casos.



• Acne – Ômega 3 , selênio, glutamina, magnésio, vitamina C e A

• Envelhecimento da pele – Vitamina C, silício orgânico, cobre, colágeno, coenzima Q10 e zinco

• Celulite – Vitamina A, E e C, silício orgânico, cobre e zinco

• Efeito antioxidante para a pele – Selênio e vitaminas C e E

• Fotoproteção – Polipodium leucótomos, picnogenol, licopeno, astaxantina

• Fortalecimento de unhas e cabelos – Biotina, zinco, queratina, cobre e selênio

• Firmeza e prevenção de flacidez – Ceramosides e coenzima Q10



