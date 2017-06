O uso dos óculos de sol também é essencial no período de inverno, pois eles protegem os olhos e somam para as tendências da alta moda. Na estação mais fria do ano, o sol fica mais tempo abaixo das nuvens, ou seja, em contato maior com as pessoas, isso faz com que os raios solares possam atingir os olhos mais profundamente.



Em relação à moda, os óculos de sol também destacam looks compostos de casacos, cardigãs, cachecóis, toucas, botas e muito mais. A grife Jimmy Choo é uma ótima opção de óculos de sol inverno para as mulheres e todos esses modelos abaixo podem ser encontrados na Loja dos Óculos.



Óculos Jimmy Choo Tora Solar – Prata e transparente



O transparente é uma grande tendência para o inverno 2017, o tom básico e claro, contrasta com as peças de roupas escuras e pesadas que são muito comuns nos dias de frio. A cor transparente entra em sincronia com as lentes de tom prateada. Um estilo para as mulheres combinarem com blusas de gola alta, jaquetas pretas e botas de cano alto. Os óculos são perfeitos para usar em viagens, passeios no parque, festas, na faculdade e muito mais.



Óculos Jimmy Choo Dana Solar – Preto



Os óculos pretos são sempre essenciais para o inverno, isso porque a cor serve de base para uma verdadeira versatilidade de looks retrógrados e modernos. O preto combina com todos os tecidos e cores de roupas, além de calçados e demais acessórios. Além disso, este modelo segue a linha "gatinho" com laterais acentuadas. As mulheres podem optar por bastante jeans e peças coloridas. Uns óculos para usar em absolutamente todas as ocasiões.



Óculos Jimmy Choo Vivy Solar – Preto



A temporada de inverno também pede óculos de sol com design criativo a partir de acabamentos de joias. Este modelo tem a armação preta, as lentes acinzentadas e detalhes finos de formas de folhas nas laterais. É uma opção muito delicada e moderna para usar no dia a dia de trabalho, estudos ou em viagens e festas. As sugestões de looks são: roupas sociais finas, como, calças flaire, pantalona e ainda macacões jeans e saias longas. Botinhas de cano médio ou curto também combinam muito bem com os óculos e, claro, com os looks.



