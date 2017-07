Os óculos perfeitos para seu rosto segundo o Visagismo: saiba aqui

Se você anda um pouco cansada daquele velho modelo de óculos que você já usa a alguns anos, deve estar pensando ou já pensou em comprar um novo par desse acessório maravilhoso, capaz de te oferecer uma aparência chique e descontraída, e de quebra te salvar daqueles dias em que estamos abatidas, com olheiras ou qualquer outro problema na região dos olhos.



Mas se este não é o caso, eles simplesmente completam aquele look que tanto adoramos, e nos deixam muito mais poderosas e confiantes!



Mas então você se dá conta da dúvida de qual seria o modelo ideal para o seu rosto. Nessa questão, existe um profissional pronto para te ajudar: o visagista. Mas caso você esteja com mais pressa, podemos dar algumas dicas essenciais, acompanhe!



Por que escolha do óculos deve ser feita com cuidado:



Porque não escolher aquele que achamos bonito, e ponto final? Existem tantas opções nas lojas, blogs de moda que nos bombardeiam com novas tendências e sem falar nas modelos e atrizes que nos mostram na TV ou na internet - todos os dias - modelos lindos! Mas existe um motivo para a escolha consciente dos óculos.



Temos rostos diferentes, de formatos diferentes e até mesmo cortes de cabelo - diferentes. E como já foi abordado em nosso blog, formatos de rosto demandam não apenas cortes de cabelo que os valorizem, assim como acessórios e maquiagem que sejam capazes de realçar o que cada um tem de marcante.



Sendo assim, veja estas 3 dicas valiosas na hora da escolha do seu modelo:



● Aposte no formato do seu rosto; ele vai definir se aquele óculos desejado vai te satisfazer em frente ao espelho!



● Preste atenção se os seus óculos se movem juntamente com o seu rosto: isso não deve acontecer, pois além de desconfortável, atrapalha a harmonia entre o acessório e seu rosto;



● A harmonia entre o óculos e sua armação deve ser perfeita, para que ele não fique desconfortável para você: lembre-se que qualquer traço de elegância desaparece quando você está se sentindo desconfortável!



Existe um tipo de óculos ideal para cada formato de rosto existente?



Existem no total 7 formatos de rosto diferentes, e claro, não existem formatos de óculos superespecíficos para cada um deles.



Podemos definir em linhas gerais quais são os óculos que funcionam bem para as categorias dominantes: rosto oval, redondo, triangular ou quadrado! Veja a seguir:



O rosto oval



Esse formato é considerado como uma referência de formato de rosto ideal, não existindo esse formato na vida real, portanto todas as correções no intuito de harmonização são feitas visando deixar o rosto o mais próximo possível desse formato.



Para rostos redondos



Estes possuem destaque nas bochechas, indicamos o uso das armações mais geométricas. Elas ajudam a disfarçar as bochechas e deixam seu rosto mais afinado, gerando a impressão de refinamento e aliviando o aspecto causado pelas bochechas salientes;



Rostos triangulares



Aceitam os formatos de óculos que conhecemos como "redondo" e "aviador", por terem maior destaque na parte superior do rosto e o maxilar mais estreito. Estes formatos suavizam os traços maiores na parte superior e mais finos na parte inferior.



Rostos quadrados



Eles possuem traços fortes e o contorno do maxilar praticamente reto. Se seu rosto pertence a esta categoria, os formatos ideais de óculos para você são os formatos geométricos que atingem a largura do rosto, que são por sua vez capazes de gerar um efeito de elegância marcante.



Se você quer gerar equilíbrio, use óculos de formato mais arredondado - como os óculos estilo "gatinho".



Viu como é muito simples escolher um óculos ideal para o seu rosto?



Mas mesmo com toda esta informação, não devemos deixar as referências e nossos gostos pessoais: eles são igualmente importantes para nossa autoestima, encerra o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Por isso, consulte sempre um visagista, ele sabe como lhe direcionar para a melhor escolha!

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/