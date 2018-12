Óculos de sol: acompanhe as novidades na Loja dos Óculos

Os óculos de sol companheiros essenciais no dia a dia do verão brasileiro. Além de conferirem aos looks um toque de sofisticação e personalidade, os acessórios também assumem o papel de proteger os olhos contra os efeitos dos raios solares. Por isso, a importância de comprar óculos de sol qualificados, que possuam tecnologia apropriada nas lentes para realizar o bloqueio dos raios UVA e UVB.



Entre as tendências de óculos de sol para o verão 2019, as marcas já sinalizaram que modelos minimalistas, lentes coloridas, modelos redondos, retrôs e com detalhes metalizados estarão em alta. Confira as novidades que já estão disponíveis na Loja dos Óculos e arrase na estação mais quente e vibrante do ano!



Óculos Ray-Ban - A Ray-Ban tem diversos modelos de óculos com armação redonda, aro fechado, armação metalizada, lentes coloridas e proteção UVA e UVB. Entre as cores disponíveis para as lentes, destacam-se os tons de azul brilhante, azul espelhado degradê, além de rosa, roxo, cinza e laranja. Algumas lentes da Ray-Ban são polarizadas e ajudam a melhorar o contraste da visão e a reduzir o cansaço da vista. Dois modelos que estarão entre as tendências em 2019 são os retrôs Ray-Ban Round e Ray-Ban Marshal.



Óculos Vogue - A Vogue também tem presença forte entre as tendências de óculos para o verão 2019. Um modelo fashion e cheio de estilo é o Óculos de Sol Vogue Retro Glam, que apresenta formato irreverente e com muito glamour. As lentes possuem proteção contra os raios solares e garantem conforto visual.



