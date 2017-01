Óculos de sol: mais que estilo, uma questão de saúde!

Todo mundo se preocupa com as radiações solares em contato com o corpo, não é verdade? Só que o que muita gente esquece, é que os raios UV também podem ser bastante prejudiciais aos nossos olhos.



Essa exposição pode causar diversos danos à visão e, com o tempo, gerar doenças oculares conforme o progresso da idade. Por essa razão, óculos de sol com máxima proteção UV são de suma importância, seja para os dias ensolarados ou para os dias nublados.





Mas afinal, o que são os raios UV?

Os raios UV (raios ultravioleta) são radiações emitidas pelo sol, fundamentais para preservar o calor na Terra. Por conta dos buracos na camada de ozônio (uma espécie de barreira natural que protege o planeta contra essa radiação direta) a população passou a ficar cada vez mais exposta a esses raios, que são capazes de causar não só queimaduras, como o câncer de pele, e claro, danos aos olhos.





Dicas & Curiosidades:

Prefira óculos de sol com lentes grandes que fiquem mais próximas dos olhos e de preferência, óculos de formato envolvente que impeça a passagem de luz pelas laterais.



Embora a luz solar seja mais intensa entre 10 e 16 horas, pesquisas recentes mostram que os olhos também estão expostos ao risco no meio da manhã e no fim da tarde, por isso procure garantir proteção o tempo todo.



Em altitudes elevadas, como montanhas ou também em praias arenosas, a exposição solar é ainda mais intensa, cravando a necessidade do uso dos óculos escuros.



Uma nutrição adequada também colabora na proteção da sua visão. Alimentos como: repolho, espinafre, brócolis e diversas frutas e legumes contém Luteína, uma espécie de vitamina que atua como antioxidante para proteção das células. Ela evita que a luz atinja e danifique o tecido posterior sensível da retina e fortalece a proteção oferecida pelos óculos com proteção solar.





