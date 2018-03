Óculos de Sol Lente Flat, os queridinhos do momento

Cada vez mais o óculos de sol passa a ser um acessório indispensável no dia a dia. Todos os anos se renovam as tendências. Uma dica para 2018 é a Lente Flat, totalmente reta, sem curvatura.



Mas para quem quer o modelo ideal, saiba que decidir não é algo simples. É preciso se atentar ao formato do rosto, se o modelo tem proteção UV, estilo pessoal e tendências da temporada. Cada vez mais as opções de modelos investem em lentes, texturas, estilos, cores e estampas.



Como escolher seu óculos de sol?



Tome muito cuidado com seus olhos, os efeitos dos raios solares sobre eles podem causar doenças oculares graves, e para evitar esses problemas, sigas as dicas abaixo:



1. Escolha um óculos de sol que envolva a face, de têmpora a têmpora.

2. Descubra o seu tipo de rosto, as diferentes formas de armações alongam ou estreitam o rosto. Priorize modelos que harmonizem com seu rosto.

3. Escolha lentes com 100% de proteção contra raios UVA e UVB.

4. Opte por óculos com antirrisco, antirreflexo e polarização - evite desconforto visual.



Lentes Flat o que é?



Os óculos Flat são tendências em 2018, são lentes com linhas e ângulos bem definidos, planas e com a parte superior da lente bem chapada. O visual minimalista e futurista vai bombar este ano. O modelo não se restringe a ninguém, já que há infinitas possibilidades, você pode escolher cor, design e armação que melhor combina com você!



Escolha com a Loja dos Óculos



Óculos de sol Christian Dior Blacktie Solar 143SA T3098: Na cor prata ou preta, a marca Dior também investiu das lentes Flats, com armação de aro fechado em formato arredondado. Combina perfeitamente com pessoas que querem estar na moda, sem arriscar-se muito.



Óculos de sol Prada 65TS Solar: Com as lentes redondas o modelo já ousa mais. A Prada investiu nas cores prata, rosé e dourada e em lentes espelhadas. Quer apostar num visual nada convencional, venha conferir este modelo!



Óculos de sol Fendi 0215 Hypnoshine: Com armações nas cores vermelha e azul, o modelo se destaca pelo armação de gatinha, que está voltando com tudo. A marca Fendi se aventura em modelos ousados, especialmente, para mulheres que não tem medo e querem estar na moda.



