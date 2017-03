Os óculos de sol de madeira estão indo e voltando pelas temporadas nas tendências do mundo de acessórios. Entra e sai ano, eles voltam, conquistam a todos, brilham muito e, silenciosamente, saem de cena. Só que, nos últimos anos, esses modelos de óculos de sol parecem ter ocupado um lugar especial na moda e ganham cada vez mais fãs, renovando seu visual e suas combinações a cada nova temporada.



De olho neste segmento e neste caminho que o mercado mostra potencial, Wesley Safadão, o famoso cantor e produtor de forró eletrônico, firmou sua parceria para lançar sua própria linhas de óculos de sol de madeira, carregando seu nome como marca. Depois de estampar as propagandas da marca de óculos Ferrovia Eyewear, o cantor, que também é empresário do seu segmento musical, entra para a indústria com um diferencial paradisíaco: Fernando de Noronha.



O local na verdade foi a escolha para a confecção, lançamento e também representação da marca. Para tal, a marca Wesley Safadão produziu óculos exclusivos para o local. Essa exclusividade, que também acaba por valorizar ainda mais o produto, está presente em sete modelos que são vendidos em Fernando de Noronha e recebem os nomes de praias conhecidas da ilha e também de nomes de pássaros locais.



Os óculos de sol de madeira não possuem apenas a região como diferencial. Na verdade, eles foram concebidos com uma estrutura diferenciado, com propósitos específicos para quem está na praia. Todo o corpo dos óculos é feito em madeira, equipados com lentes polarizadas. Eles são extremamente leves e seu desenho e composição fazem com que ele boie no mar.



Óculos de madeira para todos



Enquanto Wesley Safadão localiza seus produtos em Fernando de Noronha, quem busca óculos de madeira vai entrar opções diversas de modelos e marcas em lojas especializadas, como a Loja dos Óculos. Como a ideia de Wesley Safadão chama atenção pela exclusividade, o grande público e amante de óculos, busca nas marcas mais consagradas o seu gosto pessoal.



Encontrar óculos de sol de madeira de marcas como Ray Ban, Evoke e Prada é uma tarefa simples na Loja dos Óculos, que contam com muitos modelos específicos de madeira ou temática "wood", como também uma grande variedade de doutros modelos e marcas.



