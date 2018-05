Odontologia estética cresce 300% nos últimos três anos

A busca por procedimentos estéticos aumentou 300% nos últimos anos. São várias as razões para essa procura, mas o destaque é em melhorar a estética, sem necessariamente ter um problema funcional. Os dados foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE).



Ter um sorriso perfeito pode ajudar a melhorar a autoestima e a vida profissional de uma pessoa. Pesquisas recentes indicam que ter um belo sorriso é fundamental para o desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional.



Os cuidados com a saúde bucal permitem um bom relacionamento familiar por diminuir os riscos de depressão, além da possibilidade de redução de estresse no ambiente de trabalho.



São diversas opções que o segmento oferta. De acordo com os dados, entre os procedimentos estéticos mais procurados estão o clareamento, facetas de porcelana e lente de contato, implantes, gengivoplastia e bichectomia.



Entender a finalidade de cada um desses procedimentos ajudará a compreender esse aumento vertiginoso na estética.



Clareamento



Ao ingerirmos alimentos com corantes, medicamentos, bebidas coradas e cigarros, a tendência dos dentes é sofrer um processo de escurecimento. O meio mais prático para resolver o problema é o clareamento dental, que contém substâncias especializadas para deixar os dentes mais claros e ainda mais bonitos.



Facetas de porcelana e lente de contato



A técnica permite alterar o tamanho dos dentes, na coloração e desgaste, sem modificar a estrutura dentária. São utilizadas lâminas de porcelana para cobrir por inteiro os dentes. As lentes de contato são mais finas e permitem um desgaste menor nos dentes, embora tenham a mesma função da faceta.



Implantes



O objetivo dessa técnica é substituir a perda das raízes dentárias em pessoas que já perderam um ou mais dentes. O procedimento é realizado com o encaixe de pinos fabricados com materiais biocompatíveis, como o titânio, através de uma cirurgia.



Gengivoplastia



Esse procedimento é procurado por pacientes cuja gengiva fica exposta ao sorrirem. A técnica foi desenvolvida para seja retirada uma parte da gengiva, dando a impressão de que os dentes são maiores do que eram anteriormente.



Bichectomia



A técnica foi desenvolvida com o intuito de retirar total ou parcialmente a gordura da bochecha, conhecida como bola de Bichat. A busca por esse método cresce mais e mais a cada dia.



Informações importantes sobre os tratamentos estéticos



Benefícios



O tratamento estético levanta o astral e permite ao paciente uma melhor saúde bucal. Além de aprimorar a estética, faz com que a pessoa tenha mais qualidade de vida.



Riscos



Nenhum desses tratamentos expõe o paciente a riscos muito elevados, já que os procedimentos realizados são muito seguros, sempre com o cuidado para que a saúde não seja afetada.



Cuidados pós-tratamento



Os cuidados principais são relacionados à higiene e a visitas de rotina ao dentista. O importante é manter o total cuidado no que diz respeito à higienização para que o resultado dure mais.



