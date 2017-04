Oficina Cabelos Crespos, Cacheados e Ondulados na Hair Brasil

O mercado de beleza, é um dos que mais cresce mesmo diante da crise, pois é um ramo em constante evolução, o que exige qualificação e atualização constante por parte dos profissionais e empresas atuantes do setor.



A Hair Brasil é a principal feira do mercado de beleza do Brasil e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da Cosmoprof de Bolonha, na Itália.



É a maior oportunidade do ano para profissionais de todo o Brasil e exterior de se atualizarem com os diversos cursos, congressos e workshops e conhecerem novos produtos e equipamentos.



Robson Trindade, professor de Visagismo Acadêmico com mais de 40 anos de expertise na área de beleza, consultoria e gestão, foi convidado para coordenar esse grandioso evento nunca antes visto na história da Hair Brasil, irá nos explicar melhor como é esse formato inovador.



Fui convidado para coordenar o trabalho da Oficina de Cachos para a Hair Brasil 2017, e sempre é muito prazeroso receber um novo desafio.



O que potencializa este prazer é a possibilidade de criar um evento com formato jamais visto anteriormente nos 15 anos de Hair Brasil.



Resolvemos promover uma união que jamais acontecera na história do Mercado de Beleza do Brasil:



Profissional cabeleireiro de salão com profissional de agência de publicidades e filmes; ambos gênios, em palcos diferentes, e aqui por nós unidos para este magnífico evento.



Citando alguns nomes, temos André Veloso, Robson Trindade e Daniela Oliveira.



As Oficinas – Primeira parte



As oficinas, sugestão do Antonio de Carvalho Junior, Gerente Geral da Hair Brasil, era que estas Oficinas tivessem até 20 profissionais executando os trabalhos passo a passo simultaneamente aos seus técnicos.



Esses técnicos são profissionais de mercado especializados e consagrados em cabelos cacheados, ondulados e crespos.



Essa Oficina oferta para o profissional inscrito um apoio personalíssimo de passo à passo na execução do trabalho realizado durante a oficina com modelos voluntárias e o participante deve trazer o seu material, e ao final da oficina, descobre que recebeu teoria, demonstração e prática, de mão dada com o seu técnico, etapa por etapa.



Sempre ao final de uma jornada de educação, ainda que com toda a prática oferecida nesta Oficina, é fato que surgem várias dúvidas, perguntas, questionamentos, que ficam pendentes, logo após o término da Oficina prática.



Segunda parte



Nesse momento surge outra inovação, logo após a Oficina que é a Mesa Redonda, o debate entre os participantes, voluntárias, modelos, blogueiras e empresa , a respeito das dúvidas que ficariam no ar.



Terceira parte



Terceira etapa deste incrível e inovador projeto, após a Mesa Redonda, inicia-se sistematicamente o Colóquio, onde o participante pode conversar com o seu professor, formador e técnico, cara a cara, fazendo perguntas diretamente à esse novo amigo, podendo tietar, tirar fotos, enfim, afinar esta nova amizade.



Que fique bem claro que este é o primeiro Colóquio em um evento de cabelo na Hair Brasil.



Para a conclusão desse lindo evento, abriremos com um Desfile de personalidades e globais, e encerraremos com o Simpósio que contará com uma série de palestras com nomes como Janine Gossens, Tania Britts Trindade, Cida Marques e Celso Martins Junior.



O participante pode escolher quais oficinas ele quer participar e efetuando somente o pagamento da taxa de inscrição, ele pode participar de todas as outras atividades sem qualquer custo adicional.

