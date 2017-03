Óleo de Borragem pode auxiliar no tratamento da Hipertensão  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), indica que um em cada três adultos no mundo sofrem de hipertensão. A hipertensão causa cerca de metade de todas as mortes por derrame e problemas cardíacos no mundo. Hoje são mais de um bilhão de pessoas afetadas por esta patologia.



A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). A prevalência de Hipertensão nos últimos 20 anos, está acima de 30% na população brasileira com mais de 50 anos, entre 60 a 69 anos é de 50%, e acima de 70 anos é de 75%. Entre os gêneros a prevalência é maior nos homens (38%), do que nas mulheres (32%).



O coração quando bate, contrai e bombeia sangue pelas artérias para o resto do seu corpo, criando uma pressão sobre as artérias. Isso é chamado de pressão arterial sistólica, Há também a pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso, entre uma batida e outra.



Descoberta no Sul da Europa e do oeste da Ásia, a planta conhecida como "Borago", no Brasil conhecida como Borragem, mostrou benefícios em pacientes com Hipertensão, por conter um tipo diferenciado de ácido graxo, o Gama- Linolênico (GLA), esse óleo apresenta propriedades terapeutas, podendo ser utilizado para amenizar os sintomas do climatério. Há indícios de que atue na hipertensão arterial e na distribuição da gordura corporal. Com o objetivo de verificar sua atuação sobre a hipertensão arterial e a distribuição da gordura corporal. Além de ser importante para constituição e integridade das células e tecidos, o Gama- Linolênico proporciona benefícios à pele, articulação e atenuação dos sintomas da menopausa e TPM.





