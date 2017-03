Óleo de coco usado ao sol não danifica os cabelos

Copra tem consultoria para defender uso de óleo de coco nos cabelos



O óleo de coco não danifica os cabelos se os mesmos forem expostos ao sol. Afirma a Farmacêutica, consultora da Copra, e Pesquisadora, Jackeline Alecrim, que realiza estudos inéditos sobre os efeitos do óleo na cosmética capilar há alguns anos, com abrangência internacional, além de ser especialista em Cosmetologia Avançada e Produtos Naturais de Plantas e Derivados.



Ficamos curiosos e convidamos uma das maiores especialistas do Brasil sobre a utilização do óleo de coco na cosmética capilar a para esclarecer algumas dúvidas.



Cequal&MC - Por que a exposição prolongada ao sol traz danos aos fios? Existe uma maneira eficaz de protegê-los?



Jackeline Alecrim - A exposição desprotegida a radiação UV promove danos capilares que são acumulativos e podem ser inclusive irreversíveis, uma vez que o fio não possui capacidade de autoregeneração. O fio de cabelo é formado por três estruturas principais, sendo elas: a cutícula (que é a camada protetora), o córtex (camada intermediária responsável pela resistência do fio) e a medula (que pode não estar presente em todos os fios).



Com a exposição crônica à radiação solar as cutículas podem se tornar demasiadamente abertas fazendo com que os raios ultravioletas atinjam mais facilmente o córtex capilar. Esta exposição pode promover o ressecamento do fio, alterar a cor do cabelo (uma vez que a melanina fica depositada no córtex), além de deixar os fios mais propícios à quebra.



O conceito de proteger os cabelos da exposição solar é relativamente novo e ainda pouco difundido, talvez este seja o motivo do tema ainda gerar interpretações inadequadas.



Na medida em que as pesquisas avançam, novas substâncias capazes de conferir proteção aos fios são identificadas. Sendo que nos últimos anos, ativos de origem naturais têm demonstrado uma promissora capacidade de fornecer proteção adicional aos cabelos, inclusive no que diz respeito à termoproteção e proteção solar.



Cequal&MC - O óleo de coco pode ser útil à proteção do cabelo quando exposto ao sol?



Jackeline Alecrim - Sim, o óleo de coco demonstrou em nossos estudos uma incrível capacidade de alinhamento cuticular, o que consequentemente pode diminuir o risco de exposição do córtex, fazendo com que os danos sejam minimizados. Possui ainda alta capacidade de aumentar a resistência mecânica dos fios, além de prolongar a hidratação.



Composto por triglicerídeos de cadeia média, o óleo de coco forma um filme protetor nos fios, preservando sua maciez e brilho. Ao contrário de alguns óleos de origem mineral que podem intensificar os danos capilares.



O óleo de coco pode ainda proteger os fios do contato excessivo com o sal do mar e também diminuir a superfície de contato com o vento, evitando que estes agentes potencializem os danos capilares da exposição excessiva ao sol.



Cequal&MC - Como deve ser aplicado para a obtenção destes benefícios?



Jackeline Alecrim - Para garantir os seus benefícios, o óleo de coco deve ser 100% natural, de boa procedência e não deve jamais apresentar em sua composição óleos minerais como a parafina, por exemplo.



Pode ser aplicado diretamente nos fios secos ou úmidos antes da exposição solar e permanecer nos fios. Deve ser enxaguado adequadamente após a exposição solar. Lembrando que a exposição solar excessiva não é recomendada, mesmo utilizando produtos que protegem o fio.









