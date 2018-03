Óleo derivado da pimenta rosa é a nova sensação do Mercado Magistral 

Dietas milagrosas, rotina puxada de exercícios e tecnologias de última geração para tratamentos estéticos.

O arsenal de medidas para reduzir a gordura corporal acaba de ganhar um novo e surpreendente aliado, o Pink PepperSlim, distribuído pela Nutrifarm do Brasil, é um princípio ativo encontrado apenas nas farmácias de manipulação e vem se destacando como a sensação do Mercado Magistral pelo seu alto potencial para queima de gordura, de forma rápida e eficaz.



O óleo que atua no combate a gordura localizada é extraído das sementes da Schinus terebinthifoliusm, uma espécie de árvore cultivada na Ilha Réunion, no Oceano Índico, perto de Madagascar. Essa árvore, semelhante ao Carvalho, tem uma característica peculiar, suas flores são esbranquiçadas e se apresentam em forma de cachos, exalando um discreto perfume adocicado.



O Pink PepperSlim é um potente termogênico - substância que aumenta o calor do corpo definindo rapidamente os contornos - e se diferencia de outros princípios ativos por sua ação pré‐lipolítica, que atua diminuindo a membrana de proteção de grandes gotas de gordura, expondo as reservas de gordura e tornando-as mais acessíveis. A lipólise ocorre então de forma efetiva gerando um aumento na quantidade de glicerol e ácidos graxos livres, minimizando a formação de células maiores de gordura e estimulando a microcirculação.



"Estudos demonstraram que a aplicação do creme contendo 0,1% de Pink PepperSlim, duas vezes ao dia corroborou para a redução de medidas, de aproximadamente dois centímetros, num período de 28 dias em homens e mulheres ", afirma Dra. Tatiana Freitas, farmacêutica responsável da Nutrifarm.



Sobre a Nutrifarm.

http://nutrifarm.com.br/



Visualizando o potencial do mercado de importação e de distribuição de matérias-primas farmacêuticas para Farmácias de Manipulação, dois empreendedores fundaram a Nutrifarm do Brasil em 2004 que surgiu como uma nova opção às farmácias de manipulação e indústrias de todo o país. Era um enorme desafio já que na época, o mercado magistral passava por uma regulamentação muito grande e as barreiras de entrada já eram muito altas. Mas as dificuldades iniciais foram superadas e hoje a Nutrifarm se consolida como um dos distribuidores mais bem-conceituados do mercado magistral, buscando, continuadamente, parcerias com os maiores e mais renomados fornecedores mundiais que possuam matérias-primas de qualidade, tecnologia e alto grau de pureza. A empresa conquistou a confiança de milhares de clientes e obteve qualificações em todos os órgãos regulatórios e nas centrais de compra das principais redes de farmácias do país. A Nutrifarm entende que não distribui produtos farmacêuticos, mas sim bem-estar e qualidade de vida às pessoas.