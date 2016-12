Onda fitness impulsiona mercado de produtos naturais

A crescente preocupação com o corpo e com alimentação saudável no Brasil impulsionou as vendas de produtos naturais, suplementos e alimentos funcionais. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), esses segmentos crescem cerca de 20% ao ano, junto com a conscientização em relação à saúde.



Entre os produtos naturais, podemos citar chás e cápsulas de ervas e flores que trazem benefícios para a saúde, além de contribuírem para o emagrecimento saudável. É o caso do Goji Berri, do Café Verde e da Maca Peruana.



"Goji Berry é uma planta com efeitos emagrecedores, que também fortalece o sistema imunológico. As cápsulas aumentam a saciedade rapidamente, evitando que a pessoa coma demais", explica Lionardo Fonseca Paiva, sócio-fundador da loja online Folha Verde.



Café verde é o outro produto que tem feito bastante sucesso na Folha Verde , segundo Paiva. Trata-se grão do café antes de ser torrado – muita gente não sabe, mas ele tem a coloração verde e muito mais cafeína do que o grão torrado. Assim, atua como termogênico, acelerando a queima de calorias. "O café verde também é comercializado em cápsulas aqui na Folha Verde", diz a sócia Simone Silva de Oliveira.



A loja vende ainda chá verde em cápsulas e chá de hibisco, outros produtos queridinhos dos consumidores. Ambos, quando associados à alimentação saudável, colaboram para a perda de peso.



Maca Peruana é uma novidade no Brasil, mas já muito procurada. É um tubérculo similar ao rabanete. Rico em vitaminas, fibras e proteínas, ajuda a regular o intestino e ainda tem melhora a libido de homens e mulheres.



Óleos também entram nessa classificação, como óleo de coco e óleo de peixes, outros produtos que saem bastante na Folha Verde.



Suplementos alimentares vendem mais no verão



Na categoria de suplementos alimentares, o campeão de vendas é o Whey Protein. Extraído do soro do leite (durante a maturação do queijo), quando consumidor corretamente, proporciona ganho de massa muscular. Por isso, é ideal para quem pratica musculação ou outros exercícios com esse intuito.



"No verão, com o aumento da preocupação com o corpo comum em todos os anos, esse tipo de produto também acaba saindo mais", conta Oliveira.



Alimentos sem glúten, sem lactose e veganos



Durante todo o ano de 2016, produtos sem glúten, sem lactose, veganos e sem açúcares também ganharam destaque.



O glúten é uma proteína que causa alergias em algumas pessoas, além de doença autoimune, como é o caso de portadores de doença celíaca. Porém, algumas nutricionistas o associam também ao ganho de peso, por isso, ele vem sendo cortado de alguns cardápios. Isso porque a proteína é de difícil digestão e piora casos de retenção de líquidos.



Diversos suplementos já são produzidos sem glúten, podendo ser consumidos por esse público, como as cápsulas de chá verde, café verde e Goji Berry. O glúten também é substituído por farinhas, como a farinha de amaranto e a semente de linhaça, ambas vendidas na Folha Verde.



O mesmo pode-se falar da lactose. A intolerância à lactose atinge até 70% dos brasileiros, segundo estimativas de profissionais de gastroenterologia. Os sintomas vão desde prisão de ventre após o consumo a fortes dores abdominais e diarreias.



Já os produtos veganos não contém nada de origem animal. A alimentação vegana já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como opção mais saudável de nutrição, já que proteínas animais são frequentemente associadas ao aparecimento de diferentes tipos de câncer. Sem contar que a indústria da carne e de derivados de animais é um dos maiores problemas ambientais do Brasil e do mundo.



Assim, a Folha Verde preocupa-se em atender também esse público, com produtos como café verde em cápsulas, entre outros.



