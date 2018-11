Ornare recebe lançamento de livro Natureza Trançada de Maria Eudoxia Mellão

Maria Eudoxia Mellão lança, no próximo dia 27 de novembro, o livro Natureza Trançada, no showroom Ornare da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo.



A designer e artista plástica retrata, nesta publicação, a história de seu trabalho autoral rico em materiais naturais, que vão da seda às pedras exóticas. No evento, haverá também exibição de esculturas, biojoias e desfile de moda, com curadoria da designer de interiores Silvana Mattar.



Parte da renda obtida com a venda dos livros será revertida para o Instituto Phi de filantropia.



Sobre a Ornare

