Ouse no Dias dos Namorados e presenteie sua parceira com uma lingerie

Na próxima segunda-feira (12), é celebrado o Dia dos Namorados, uma data em que casais de namorados, noivos, casados trocam presentes para comemorar o momento e fortalecer a economia brasileira.



De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data movimentará cerca de 11,5 bilhões. Mas, será que os homens, em específico vão surpreender sua parceria e trocar as flores e/ou bombons dessa vez?



O gerente de vendas, Bruno Dias conta que, esse ano resolveu ousar no presente de sua esposa. "No ano passado, eu fiquei no padrão e dei flores para ela. Já esse ano, resolvi ousar para sair do comum e ao mesmo tempo dar uma apimentada na nossa relação e a presentearei com uma lingerie. Tenho certeza que será uma surpresa e tanto", revela.



De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, existem diversos tipos de lingeries para todos os tipos de mulheres. "É uma data em que todas elas merecem ganhar uma lingerie de presente. Nós desenvolvemos vários modelos. Os sutiãs, por exemplo, tem modelos como o power bojo, plus size, strappy bra, entre outras peças que combinam perfeitamente com cada estilo. Existe uma procura crescente, pois é um produto que todas as mulheres precisam, além de ser sexy e apimentar a relação nessa data", explica.



O diretor ainda ressalta outros modelos que estão em alta, como, a lingerie jeans e a bordô.



Se você ainda está em dúvida em qual presente comprar, permita-se sair da caixinha e surpreenda a sua parceria com uma bela lingerie e dê uma boa apimentada em sua relação.



