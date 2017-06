Outlet de bolsas femininas tem preços baixos para presentear

Uma bolsa feminina é sempre ótima opção de presente para as mulheres, seja qual for a data. A marca Monica Sanches possui modelos de bolsa muito bonitos e também de ótima qualidade. E o melhor é que as bolsas femininas também são comercializadas no formato outlet. O outlet é a venda de produtos direto do estoque ou oriundos de temporadas passadas, essa ponte direta entre fabricante e cliente, faz com que as mercadorias tenham valores mais baratos em comparação com outras formas de venda.



Modelos de Bolsas Femininas – Monica Sanches (outlet)



Bolsa feminina Turn Pink 2925



Com design quadrado e contemporâneo, a bolsa é capaz de realçar a beleza de diferentes biótipos. As cores de marrom e pink contrastam bastante e representam grande versatilidade para a produção de looks. O visual mais sóbrio vai bem com ocasiões mais informais ou até mesmo descontraídas.



Bolsa feminina Corda Y Camel 3030



A bolsa segue a linha minimalista com tamanho compacto e formato bem quadrado. O matéria-prima é sintética para garantir mais qualidade e beleza. As alças curtas foram pensadas para que a mulher possa carregar o acessório de forma despojada ou ainda com a bolsa em posição transversal a partir da alça maior.



Bolsa feminina Listra Laranja Airon 3041



A moda bem atual das listras garantiu um visual totalmente elegante e versátil para esta bolsa. As cores de branco e laranja combinam com absolutamente todas as outras cores e tonalidade de roupas, calçados e demais acessórios.



Bolsa feminina Matelasse Jeans 3019



Confeccionada em material sintético, a bolsa em forma de mochila, tem as cores quentes de azul e caramelo. O interior é forrado com tecido exclusivo e ainda possui várias divisórias que garantem a organização e, consequentemente, a praticidade para todos os momentos. O modelo da bolsa combina com ocasiões do dia a dia ou até mesmo para dias mais especiais.



Todos esses e outros modelos de bolsas femininas são as opções certas para presentear uma mulher querida, a variedade de formatos, tamanhos e cores condizem com as necessidades e gostos de todo o público feminino. Tudo isso para garantir que as bolsas Monica Sanches sejam excelentes para qualquer ocasião.



Sobre a loja



A empresa MONICA SANCHES foi fundada em 1990 na cidade de Itatiba, interior de São Paulo e ao longo de todo este tempo tem mantido uma posição de destaque no mercado, atuando com lojas em diversas cidades do Brasil, como Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.



Nossa principal especialização é a fabricação e comércio de bolsas e acessórios femininos.



Com mais de 25 anos no mercado, a marca conseguiu traduzir a feminilidade, a personalidade e o estilo inconfundível da mulher brasileira, com uma pitada do estilo europeu.



O próprio nome já traz esta mistura. A origem do nome Monica Sanches atende ao desejo de aliar a feminilidade da mulher brasileira com suas origens europeias, e possuir uma marca de fácil memorização.



Diferenciais – Produtos



Um dos principais diferenciais da marca é não criar coleções de estações, e sim criar os desejos que a mulher busca!



Para isso, nossa empresa dispõe de profissionais altamente qualificados que estão constantemente aprimorando seus métodos e conhecimentos para sempre atender as necessidades de nossos clientes com máxima eficiência.



Dispomos de diversos modelos em nossas coleções, e a cada mês inovamos, o que nos coloca como ponto de referência no comércio de artigos femininos.



Endereço



Rua Olympia da Silveira Franco,180 - Jd. Arizona Itatiba/SP - CEP 13255-155

Website: https://lojavirtual.monicasanches.com.br/