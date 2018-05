Outono pede cuidados redobrados com a beleza

A atenção à pele não está ligada apenas à estética, mas também engloba aspectos gerais de uma vida saudável. Radicais livres gerados pelo ambiente e hábitos de vida, por exemplo, trazem alterações metabólicas, além de refletir no rosto os efeitos do envelhecimento e do estresse oxidativo, como rugas e linhas de expressão.



Depois de dias intensos de verão, é hora de aproveitar as temperaturas mais baixas do outono e inverno para cuidar das machas na pele - que muitas vezes aparecem por conta da exposição ao sol - e dar uma atenção redobrada à sua beleza. Para diminuir esses sinais, a Farmacotécnica desenvolveu novas fórmulas - BeautyOx e Biolumitá - que vão ajudar a deixar sua pele mais saudável, luminosa, sem manchas e com aparência mais jovem.



Extraído do gengibre chinês, o Biolumitá é um poderoso ativo com tripla ação clareadora, que apresenta resultados em poucos dias de uso: em 15 dias é possível perceber a uniformização do tom da pele e, em 30 dias, a pele ganha mais luminosidade. Pode ser usado tanto na face, quanto para clarear manchas das axilas e virilha. Estudos indicam que o Biolumitá atua diretamente na redução da produção dos melanossomos, local onde ocorre a síntese da melanina, por isso tem uma ação despigmentante tão eficaz.



Manipulado exclusivamente pela Farmacotécnica, BeautyOx Plus é uma associação de extratos vegetais de alta qualidade, 100% natural. Sua fórmula tem ação antioxidante e anti-inflamatória e age contra o envelhecimento precoce. Além de oferecer substratos para a manutenção da estrutura ideal da pele, o BeautyOx Plus, quando preparado em cápsulas, ainda contribui para o clareamento de manchas, previne o surgimento de fios brancos de cabelo e melhora o aspecto de casca de laranja provocado pela celulite. Composto por cinco diferentes fitoativos, o BeautyOx se enquadra no conceito de beleza de dentro para fora e é muito interessante para pessoas que têm uma rotina atribulada e que sofrem as pressões do stress diário. "Seus efeitos refletem diretamente na redução dos danos causados por radicais livres, melhorando aspectos gerais da pele, como rugas, manchas e perda de elasticidade", explica a Leandra Sá de Lima, consultora farmacêutica da Farmacotécnica, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do ativo.





