Outubro tem Feira Garimpo Coletivo com muita moda sustentável

O Garimpo Coletivo não para de crescer e na próxima edição eles preparam muitos brechós com achados incríveis.

A feira vai contar com mais de 40 brechós com peças novas, seminovas e acessórios com aquele preço que todo mundo gosta. Além disso, food trucks e mais três tatuadores que estarão disponíveis para quem quiser tatuar.



O evento vai acontecer no dia 06/10, sábado, das 10h às 18h na Faculdade Oswaldo Cruz (Rua Conselheiro Brotero, 475), a 5 minutos da estação de metrô Marechal Deodoro, em São Paulo.



A entrada para o evento será 1 brinquedo, a ser doado para a COTIC (Centro Organizado De Tratamento a Criança). Para quem não conhece, a Cotic é uma instituição para crianças especiais que foram abandonadas e que acabam ficando na responsabilidade do estado.



Você pode conferir mais informações no evento da feira e conhecer os brechós que irão participar também.





Website: https://www.facebook.com/events/315477139011107