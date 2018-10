No outubro rosa, médicos explicam sobre uma etapa do tratamento que não depende apenas de remédios - a autoestima

O câncer de mama tem taxa de cura que supera 90% quando descoberto no início. Com resultados animadores, o tratamento causa alguns efeitos colaterais que exigem que a autoestima e a autoconfiança das mulheres sejam trabalhadas - sendo considerada como parte do tratamento para o bem-estar da paciente. Dentre os efeitos mais conhecidos estão a queda de cabelo e a mastectomia.



"Muitos estudos apontam para o poder que uma mente sã exerce no processo de cura, muito provavelmente através do aumento da imunidade. Assim, a recuperação dos elementos como a mama e o cabelo, através da reconstrução de mama e o uso de perucas ocupa papel importante", aponta a cirurgiã plástica especialista em Reconstrução de Mama pelo Hospital Pérola Byngton, Débora Nassif Pitol.



No caso da mastectomia, a cirurgia plástica reconstrói a mama e é uma etapa fundamental para melhorar a autoestima da paciente em tratamento oncológico. A cirurgiã explica a mama representa para a mulher um grande símbolo psíquico e físico de feminilidade e força, características tão importantes de serem preservadas num processo de tratamento e pós-tratamento do câncer.



Assim como a mama, o cabelo faz parte da identidade da paciente. Por isso, o uso de perucas pode ser positivo para ajudar a saúde mental das mulheres. De diversos tons e comprimentos, as perucas para pessoas em tratamento oncológico necessitam ainda de mais alguns cuidados na confecção. Há 20 anos no mercado, a Crown Wigs se especializou no atendimento às mulheres que estão passando por este momento.



Para a maioria das mulheres a perda dos cabelos traz importante impacto negativo na qualidade de vida, indo além da estética e também interferindo na autoimagem, sexualidade e vida cotidiana. "Existem diversas medidas que podemos tomar para minimizar este efeito colateral. Sempre que possível, e disponível, pode-se tentar usar a touca gelada, que previne, em parte, a perda dos cabelos. Para tratamentos mais intensivos, este método não é tão eficaz. Neste momento o uso de perucas é uma alternativa que pode resgatar a autoestima e tornar o tratamento menos penoso", comenta o Médico oncologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Centro Paulista de Oncologia, Felipe Ades.



No ateliê da Crown Wigs em São Paulo, cada cliente tem horário marcado e individualizado para escolher o modelo que mais se adequa ao cabelo natural - uma vez que muitas pacientes preferem passar por esse momento sozinhas ou acompanhadas apenas pela família. Confeccionadas com cabelo natural, cada modelo custa entre R$ 3,5 mil a R$ 6,5 mil e, além de não precisar de cola ou adesivos para fixação e respeitar o couro cabeludo que fica mais sensível nesse período, podem ser cortados, tingidos, passar por processo de mechas, permanente ou outros procedimentos para deixar a aparência próxima ao original.



Os modelos de alto-padrão também podem ser comprados pela internet. A loja online da Crown Wigs conta com atendimento especializado e individualizado para ajudar cada cliente a escolher o modelo que mais agrada, oferecer auxílio, dicas e esclarecer.



http://www.crownwigs.com.br/



Website: http://www.crownwigs.com.br/